Zelenski, NATO'dan uçak ve tank talebini yineledi; Beyaz Saray, Biden'ın Putin için "Yönetimde kalmamalı" sözlerine açıklık getirdi

T24 Dış Haberler

Rusya’nın Ukrayna başlattığı savaşta beşinci hafta girilirken ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonunu Polonya’da Ukrayna’ya desteği gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşma yaptığı sırada Rus güçlerinin Polonya sınırına yakın bir şehre bombalar yağdırdığı, Beyaz Saray’a bir mesaj gönderdiği belirtildi.

Ukrayna'da Rusya saldırıları nedeniyle yetimhaneden tahliye edilen 185 çocuk ve bakım personeli dün Türkiye'ye geldi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, son yaptığı konuşmada NATO'dan uçak ve tank talebini yineledi.

27 Mart'ta öne çıkan gelişmeler şöyle:

18.21 Rusya’nın Ukrayna’nın Çernobil bölgesine gerçekleştirdiği saldırıların ardından 31 noktada yangın çıkarken, bölgedeki radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiği ifade edildi.

18.17 Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin bir sonraki turunun Türkiye'de yapılacağı açıklandı. Ukrayna'da parlamento çoğunluk lideri olan ve müzakere heyetinde yer alan David Arakhamia, görüşmelerin 28-30 Mart'ta Türkiye'de yapılacağını duyurdu.

17.38 Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az bin 119 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 790 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 821 bin 49 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

15.15 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron; Amerikalı mevkidaşı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir "kasap" olarak nitelendirmesi ve iktidarda kalmasına izin verilmemesi gerektiğini söylemesinden bir gün sonra, Ukrayna'daki savaş hakkında sözlü olarak gerginlik yaratmanın ateşkesi engelleyeceğini ifade ederek uyarıda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali boyunca Putin ile iletişimini sürdüren Macron, yoğun bombardımana maruz kalan Mariupol kentinden sivillerin tahliyesini sağlamak için önümüzdeki iki gün içinde Putin ile konuşacağını söyledi.

15.15 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini "barbarca" ve "kutsala saygısızlık" olarak nitelendirdiğini söyleyerek kınayan Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi için tekrar çağrıda bulundu.

Acımasız ve anlamsız savaşın devam etmesinin herkes için yenilgi olacağını ifade eden Papa Francis, “İnsanlık, savaşı ortadan kaldırma anının geldiğini anlamalı ve savaş, insanı tarihten silmeden önce savaşı insan tarihinden silmelidir" dedi.

Ebeveynlerin kaybettikleri çocuklarını toprağa gömdüklerinden bahseden ve "Güçlüler karar verir; fakirler ölür" diyen Papa Francis, "Savaş, sadece bugünü değil; aynı zamanda toplumun geleceğini de mahvediyor" ifadelerini kullandı.

15.04 Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin yakın bir zamanda Rusya’ya katılmak için referandum düzenlemeyi planladığı bildirildi.

Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Başkanı Leonid Paseçnik, yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda, cumhuriyet topraklarında halkın anayasal hakkını kullanacağı ve Rusya Federasyonu’na katılma konusundaki görüşlerini açıklayacağı bir referandum yapılacağını düşünüyorum. Bunun olacağına eminim.” dedi.

14.40 Ukrayna Milletvekili Lesia Vasylenko, saldırıların hala devam ettiği Kiev'de, yiyecek kıtlığı yaşandığını ve açlıktan ölmek üzere olan insanların lağım suyu içtiklerini söyledi.

İnsanların bodrumlarda ve metro istasyonlarında kalmaya zorlandığını belirten Vasylenko,"Mariupol kentinde binlerce insan, 'görünüşe göre güvenli bir şekilde' Rusya'ya zorla sınır dışı edilerek bilinmeyen bir yöne gönderiliyor ve bir daha haber alınamıyor. Yani zulüm, her yerde aynı" dedi.

14.19 Ukrayna askeri istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'yı ele geçirmeyi başaramayınca, Moskova'nın kontrolünde olacak bir bölge oluşturmak amacıyla ülkeyi ikiye bölmeyi hedeflediğini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirilo Budanov, yaptığı açıklamada; Rusya'nın, Ukrayna'da Kuzey ve Güney Kore yaratmak istediğini ve yakında Ukrayna'nın, Rus işgali altındaki topraklarda gerilla savaşı başlatacağını belirtti.

13.30 Rusya'nın Ukrayna'daki akaryakıt ve gıda depolarını yok etmeye başladığını söyleyen Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko, Ukrayna hükümetinin yakın gelecekte hem akaryakıt hem de gıda stoklarını dağıtmak zorunda kalacağını ifade etti.

Reuters'ta yer alan habere göre; Denisenko, Ukrayna sınırına dönüşümlü olarak Rus güçlerin getirildiğini ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ilerlemek için yeni girişimlerde bulunabileceğini belirtti.

Ayrıca Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Pazar günü, Donbas'ın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sekiz Rus tankının imha edildiğini açıkladı.

12.45 Fransa Konut Bakanı Emmanuelle Wargon, Pazar günü yaptığı açıklamada; yaklaşık 30.000 Ukraynalı mültecinin Fransa'ya geldiğini ve bunların yarısının ülke üzerinden İspanya gibi ülkelere geçiş yaptığını açıkladı.

Wargon, Ukraynalı mültecilerin okula gitmelerine ve çalışmalarına olanak sağlayan geçici AB oturma izni veren Fransa'nın, Ukrayna'daki savaştan kaçan 100.000 kişiyi karşılamaya hazırlandığını da söyledi.

12.20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Doha'da yaptığı konuşmada Rus oligarkların Türkiye'ye gelebileceğini, ancak oligarkların yapacağı işlerin uluslararası hukuka aykırı olmaması gerektiğini söyledi.

12.19 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol da dahil olmak üzere, sivilleri çatışma bölgelerinden Pazar günü tahliye etmek için iki insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre; Vereşuk, Donetsk şehri sakinlerinin, yaklaşık 250 km uzaklıktaki Zaporizhzhia şehrine gitmek için kendi ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verileceğini söyledi.

Komşu Luhansk bölgesindeki çatışmalardan kaçmaya çalışanların, Rubizhne kentinden yaklaşık 80 km uzaklıktaki Bakhmut'a tahliyesine izin verilecek.

11.12 Ukrayna Savunma Bakanlığı'na göre, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sırasında yedi Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık, Cumartesi günü, Rusya'nın 49'uncu Kombine Birliği'nin Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'i öldürdüklerini bildirdi.

10.51 Rus kuvvetleri, Cumartesi günü; ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya ziyareti sırasında Ukrayna'nın Lviv kentine roket saldırıları gerçekleştirdi.

Saldırılarda en az 5 kişinin yaralandığını söyleyen Lviv Bölge Valisi Maksim Koziskiy, ilk saldırıda Lviv'in kuzeydoğu taraflarında bir sanayi bölgesine 2 Rus roketinin isabet ettiğini, saatler sonra şehrin hemen dışında ikinci bir roket saldırısının meydana geldiğini ve üç patlamaya neden olduğunu söyledi.

Koziskiy, her iki saldırının da insanların yaşadığı bölgelerde meydana geldiğini; orduya bağlı bir petrol tesisinin ve fabrikanın vurulduğunu söyledi.

09.09 Rusya, Harkov'a gece boyunca saldırılar düzenledi Rus ordusu gece boyunca Ukrayna'nın Harkov kentine saldırılar düzenleyerek roketatarlar ile kentin birçok noktasını vurdu.

Kentteki bazı binalar roketlerin isabet etmesiyle yanarken, bu yangınlara ise saldırılar halen devam ettiği için müdahale edilemiyor.

07.40 Ukrayna Devlet Başkan Volodimir Zelenski, NATO’nun sahip olduğu uçak ve tankların sadece yüzde birini istediklerini ve 31 gündür bu yardımı beklediklerini belirterek "Avrupa-Atlantik topluluğuna kim liderlik ediyor? Korkutma yoluyla hala Moskova mı?" dedi.

Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savunmak için ağır silahlar göndermesi konusunda Batılı ülkelere çağrısını yenileyen Zelenski, "(Ukrayna ve Avrupa için) Bu güvenliği sağlamanın fiyatı çok net; Ukrayna için uçaklar, tanklar, hava savunma sistemleri. Bunlar ortaklarımızda sadece toz toplayan ve sahip olduğu mühimmatlar." dedi.

Zelenski, Rus askerlerine de seslenerek, geçici olarak işgal ettikleri kentlerde yaptıkları hiçbir şeyin işe yaramayacağını söyledi.

Söz konusu kentlerde Rus birliklerine karşı sadece hor görme ve nefret olacağını kaydeden Zelenski, "Televizyonumuzu kapatmak ve yerine Moskova sunucularının kampanyasını açmak, propaganda broşürleri ve yakında değeri ile değil ağırlığına göre kabul edilecek ruble dağıtmak. Bunlar işe yaramayacak." dedi.

07.30 Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya'da yaptığı açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için söylediği "Bu adam yönetimde kalmamalı" şeklindeki sözlerinin Rusya'da bir yönetim değişikliği çağrısı olmadığını belirtti.

Polonya'yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova'da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılardan Kraliyet Kalesi'nin önünde konuşma yapmış ve Putin'i kastederek, "Tanrı aşkına, bu adam yönetimde kalmamalı." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Polonya'da Putin için söylediği ve tartışmalara neden olan sözlerine açıklık getirdi.

Açıklamada, "Başkan'ın söylemek istediği şey, Putin'in gücünü komşularında ya da bölgede göstermesine izin verilemez idi; yoksa Putin'in Rusya'daki (siyasi) gücünden ya da bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordu." ifadeleri yer aldı.

07.00 Britanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna’da saldırılarını sürdürdüğü, nüfus yoğunluğu olan sivillerin bulunduğu alanları hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.