CANLI BLOG | Tüm dünya takipte: Rusya, Kiev çevresindeki askeri varlığını azaltıyor mu?

T24 Dış Haberler

Tüm dünyanın gözleri, salı günü İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinin ardından alınacak kararlar için Moskova ile Kiev'e döndü.

Ukrayna, taleplerinden birinin ülkenin güvenliğini potansiyel bir barış anlaşmasında yer alacak garantör ülkelerin garanti altına alması olduğunu açıkladı. Kiev'in bu garantör ülkelerden birinin Türkiye olmasını istediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, diyalog için gerekli şartları yaratmak amacıyla Ukrayna'nın Kiev ve Çernigiv kentlerinin çevresindeki askeri aktiviteleri "ciddi anlamda" azaltacaklarını açıkladı.

The Guardian'ın iki ABD'li yetkiliden aktardığına göre Rus askerler, Kiev'in çevresindeki bazı noktalardan çekilmeye başladı. Başka bir ABD'li yetkili ise Kiev'in etrafında askerlerin hareket ettirilmesinin 'çekilme değil, tekrar konuşlanma' olacağını belirtti.

Britanya da açıklamadan sonra Kiev'in çevresindeki bombalamalarda azalma gördüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Artık 'ana hedeflerinin' Donbas bölgesini özgürleştirmek" olduğunu vurguladı.

30 Mart'ta öne çıkan gelişmeler şöyle...

00.10 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, son 24 saatte Rusya’nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev’in kuzeyindeki güçlerinin yüzde 20’sini başka bölgelere kaydırmak üzere çektiğini açıkladı.

00.00 Rusya, Mariupol'den Zaporojye'ye insani koridor açılması için ateşkes ilan edecekleri açıkladı. Ateşkes için Ukrayna'nın sabah 06.00'ya kadar şartları kabul ettiğini yazılı olarak bildirmesi istendi.

16.59 Ukrayna'daki Irpin kentinin Belediye Başkanı Aleksandr Marşukin, kasabanın bu hafta Rus güçlerinden geri alınmasından önce yaklaşık 300 sivilin öldürüldüğünü söyledi.

Bütün gece bölgede Rus bombardımanı olduğunu da belirten Marşukin, tahmini olarak 50 Ukraynalı askerin Rus kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü ve bazı cesetlerin hala enkaz altında olduğunu bildirdi.

16.49 Norveç Savunma Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada; Ukrayna'nın, Rusya'nın işgaline karşı kendisini savunmasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya daha fazla silah bağışladıklarını söyledi.

Bakanlık, halihazırda tamamlanmış olan en son sevkiyatta 2 bin M72 tanksavar silahı olduğunu ve Norveç tarafından Ukrayna'ya toplamda 4 bin M72 tanksavar silah bağışlandığını açıkladı.

15.50 Britanya Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ateşkes sağlansa bile kaldırılmayacağını bildirdi.

15.24 Rusya'nın askeri operasyonları 'büyük ölçüde azaltma' vaadinin ateşkesi temsil etmediğini söyleyen Rus müzakereci Vladimir Medinski, Ukrayna ile karşılıklı bir anlaşmaya varabilmek için önlerinde hala uzun bir yol olduğunu söyledi.

13.35 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 4 milyona ulaştığını bildirdi.

Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

Grandi, "Rus saldırısının başlamasından beş hafta sonra Ukrayna'dan (komşu ülkelere) gelen mülteci (sayısı) şimdi 4 milyon." ifadesini kullandı.

Görüşmeler yapmak üzere Ukrayna'ya geçen Grandi, "Lviv'de yetkililer, BM ve diğer ortaklarla bu anlamsız savaştan etkilenen ve yerinden edilmiş insanlara desteğimizi artırmanın yollarını ele alacağım." değerlendirmesinde bulundu.

12.48 Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ilerleme gösterdiğini ifad Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Ihor Zhovkva, İstanbul'daki görüşmelerde Rusya'nın, ilk defa ültimatom vermek ve kırmızı çizgiler çizmek yerine; Ukrayna'nın tutumunu dinlediğini söyledi.

Doğu bölgelerinde Ukrayna'nın 'tek bir inçlik' toprak ticareti yapamayacağını söyleyen Zhovkva, Rusya'nın bu bölgelerdeki operasyonları azaltacağını söylemesine rağmen Rus askerlerinin ne Kiev'den ne de Çernihiv'den çekilmediğini belirtti.

12.36 Almanya, Rusya'nın doğalgaz akışını olası bir kesintiye uğratması durumunda, gaz arzında yaşanacak acil durum için 'erken uyarı' ilan etti. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, arzın şimdilik korunduğunu ve Almanya'nın piyasa operasyonlarıyla arz akışlarını yakından izlediğini söyledi.

12.29 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bugün üç insani yardım koridorunun kurulacağını söylediği açıklamasında; ülkenin silahlı kuvvetlerinin, Çernobil Nükleer Santrali'nde mühimmat patlaması tehlikesinin olduğunu ve patlamanın, santrali işgal eden Rus güçleri tarafından yapılabileceği uyarısını yaptıklarını aktardı. Vereşuk,"Çernobil bölgesini Rus güçlerinden arındırmak ve nükleer bir felaketin tekrarlanma riskini ortadan kaldırmak için, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin özel bir BM misyonu başlatmasını talep ediyoruz" dedi.

Vereşuk, dün gerçekleşen İstanbul'daki görüşmelerde, Ukrayna'daki savaştan en kötü etkilenen kasaba, şehir ve köylere 97 insani yardım koridoru kurulması için Rusya'nın izin vermesini istediğini de söyledi.

12.08 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova ile ekonomik bağlarını kestiklerini söyleyen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çarşamba günü yaptığı açıklamada; "Rus kömürüne tam ambargo uygulayacağız. En geç Nisan veya Mayıs ayına kadar Rus kömürü ithalatını tamamen durduracağız. Rus petrolünü kullanmayı bırakmak için ise; bu yılın sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

11.05 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın Kiev ve Çernigiv'deki askeri varlığını azaltacağına dair açıklamalarına şüpheci yaklaşarak, "Ukraynalılar saf insanlar değillerdir" dedi ve ordunun savunma faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

07.34 ABD Dışişleri Bakanlığı, son seyahat uyarısında Ukrayna'daki ABD vatandaşlarının "Ruslar tarafından özellikle hedef alınabileceğini ve ülkeden çıkmaya çalışırken gözaltına alınabileceğini" belirtti. Bakanlık, vatandaşların mevcut şartlarda Rusya ve Ukrayna'ya gitmekten kaçınması gerektiğini söyledi.

03.23 İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna heyetine liderlik eden David Arakhamia, Rusya'yla herhangi bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Ukrayna'nın tamamında barışın hakim olması gerektiğini söyledi.

03.19 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Kiev'in kuzeyinde askerlerinin yerini değiştirdiğini ve böylece Kiev'i bölgedeki askeri varlığını azalttığına ikna etmeye çalıştığını söyledi.