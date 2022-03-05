Ukrayna ile Rusya birbirini suçladı; Mariupol'daki 'geçici ateşkes' ertelendi

T24 Dış Haberler

NATO, Ukrayna'nın hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesini kabul etmedi. Ukrayna bombalamaları yavaşlatmak amacıyla bu karar için Batı ittifakına sık sık sesleniyordu. Ancak ABD böyle bir karar almasının Rusya ile savaşa neden olabileceğini söylüyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski öfkeli bir açıklamada bulunarak, "NATO, Ukrayna'nın bombalanmasına yeşil ışık yakmıştır" diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol ve Volnovakha kentlerinde 'insani koridorlara' izin vermek için Moskova saatiyle 10.00'da atış yapmayı durduracaklarını açıkladı. Ancak öğleden sonra Ukraynalı yetkililer, Rusya şartlara uymadığı için kısmi ateşkesin ertelendiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ateşkes kararının ertelenmesinde ise Ukraynalı milliyetçileri suçladı.

Öte yandan Rusya dün Facebook ve Twitter'a erişimi engelledi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi. Görüşmenin 11-13 Mart'ta Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda yapılabileceği belirtildi.

Kırmızı bölgeler Rus askeri işgalindeki bölgeleri, patlamalar ise saldırıya uğrayan noktaları gösteriyor./ Kaynak: Britanya Savunma Bakanlığı

Rusya, Ukrayna'da içeriye doğru ilerlemeye devam ediyor; bunu başarmak için de şehirlere bombardıman yapıyor. Birçok farklı yetkili ve kaynak, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşim birimlerini vurduğunu ve bunun can kaybına sebep olduğunu doğruladı.

Dün saldırıya uğrayan Zaporijya Nükleer Santrali de Rusya'nın kontrolüne geçti. Kiev saldırıdan Rusya'yı, Moskova da Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.

İşte 5 Mart'ta dakika dakika yaşananlar...

01.47 Visa ve Mastercard, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.

22.54 Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile Ankara’da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye ile ABD’nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerinin teyit edildiği görüşmede, yaşanan krizin çok boyutlu etkilerinin yönetilmesi ve diplomatik bir çözümün desteklenmesi için yakın eşgüdüm içinde olunmasının önemi vurgulanmıştır” açıklamasını yaptı.

21.51 İsrail'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 25 Rus milyardere sınırlı ölçüde yaptırım kararı aldığı bildirildi.

20.33 Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.



8.09Axios muhabiri Barak Ravid, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in gizlice Moskova'ya gittiğini ifade etti. Bennett'in şu anda Putin ile görüştüğü belirtildi.

7.42 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin ABD'li senatörlerle yaptığı görüşmede Kiev'e Doğu Avrupa ülkelerinden Rus yapımı savaş uçağı gönderilmesi için ''çaresizce yalvardığı'' belirtildi.

Görüşmeyi aktarırken Zelenski'nin ''çaresizce yalvardığını'' söyleyen Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, ''Bu uçaklara gerçekten ihtiyaçları var. Yönetime, uçak transferini sağlamakta yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım'' dedi.

7.19 ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Rus hükûmetinin Birleşmiş Milletler'den sınır dışı edilen diplomatları ülkelerine geri götürmesi için bir uçak göndermesine izin verdiklerini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre sözcü, ''Bu özel imtiyaz, Rus misyonu personelinin ve ailelerinin verdiğimiz süre içinde ayrılabilmesi için federal düzenlemelere uygun şekilde verildi'' dedi.

18.00 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 368 bin 864 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

17.54 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada Rus işgalinden bu yana Ukrayna'da en az 351 sivilin öldürülüğünü, 707 kişinin de yaralandığını söyledi. Yetkili gerçek sayıların daha fazla olabileceğini söyledi.

17.30 İsrail merkezli Haaretz gazetesi editörü Avi Scharf, bir uçak takip uygulamasından; Rus hükûmeti uçağının Petersburg'dan Washington DC'ye gitmekte olduğunu gösteren bir görsel paylaştı. NBC Yayın Koordinatörü Susan Karoll da, Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanına dayandırdığı bilgiye göre; bu uçağın yalnızca hükûmet yekililerinin kullanabildiği bir Rus uçağı olduğunu öne sürdü.

17.54 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden verilen bilgiye göre, Rus işgalinden bu yana Ukrayna'da en az 351 sivil öldürülürken, 707 kişi de yaralandı. Yetkili, gerçek rakamların daha yüksek olabileceğini söyledi.

17.00 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

16.28 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da her şeyin plana uygun ilerlediğini" ve Rus ordusunun hedeflerine ulaşacağını söyledi.

Putin, "Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların savaş ilanına eşdeğer" olduğunu ifade etti.

16.22 Rusya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Aeroflot, Belarus dışında tüm dış hat seferlerini durdurduğunu açıkladı.

15.56 Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmeden sonra, "Polonya, yasa dışı saldırganlıkla elde edilen sınır değişikliklerini tanımayacaktır" dedi.

15.36 Rus güçlerinin ele geçirdiği Ukrayna'nın Herson kentinde işgal karşıtı gösteriler yapıldı. Video: Valerie Hopkins

15.26 Almanya'nın önde gelen haber dergilerinden Der Spiegel, internet sitesinin Ukrayna ve Rusya'daki kullanıcılara ücretsiz olacağını belirtti.

15.00 Ukraynalı yetkililer, Rusya şartlara uymadığı için kısmi ateşkesin ertelendiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ateşkes kararının ertelenmesinde ise Ukraynalı milliyetçileri suçladı. Rusya, Ukraynalı "milliyetçilerin" sivillerin ayrılmasını engellediğini söyledi

14.25 Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Her gün sıradan Türk vatandaşları çok sayıda insani yardım getiriyor. İnsanlar her şeyi veriyorlar. Kadınlar üzerlerinde olan takıları bırakıp yardım etmek istiyorlar. Türkiye Cumhurbaşkanına ve Türk halkına şükranlarımı sunuyorum. Öldürülen kadın ve çocuk kadın sayısı onlarca rakamlarla ifade ediliyor. Öldürülen sivil sayısı yüzlerce ifade ediliyor. Biz barış istiyoruz ve müzakereye açığız” dedi.

14.21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmeden sonra Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Ukrayna'da ateşkes kalıcı olmalı" dedi.

14.14 Britanya, Rusya'daki vatandaşlarına ülkede bulunmalarını zorunlu kılan bir neden yoksa Rusya'dan ayrılmalarını tavsiye etti.

14.09 BBC'ye konuşan Mariupol Belediye Başkanı Yardımcısı, sivillerin tahliyesi sürerken Rusya'nın şehri vurmaya devam ettiğini söyledi.

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Orlov, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Rusya bizi bombalamaya ve silah kullanmaya devam ediyor, bu delilik” dedi.

Orlov, “Mariupol’da bir ateşkes yok, vatandaşlarımız kaçmaya hazır ancak saldırıdan ötürü bunu gerçekleştiremiyor” ifadesini kullandı.

13.21 Ukrayna Savunma Bakanlığı’na göre 66 bin erkek savaşmak için ülkesine geri döndü

12.57 Mariupol Şehir Konseyi, sivillerin tahliyesi için belirlenen yolun tamamı boyunca Rusya'nın ateşkese uymadığını belirtti. Açıklamada konseyin ateşkesi doğrulamak için Rus tarafıyla temasa geçtiği belirtildi.

12.51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi.

Kalın, "Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dün de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüşmüştü.

12.40 Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından bir Rus helikopterinin düşürülme anını gösterdiği iddia edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler paylaştı.

Tweette, "Rus işgalciler böyle ölüyor. Şimdi de bir helikopterin içinde! Ukrayna'ya ve onu savunanlara zafer! Beraber zafere gidiyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

12.33 Ukrayna İçişleri Bakanı'nın danışmanı, ülkenin çeşitli bölgelerinde daha fazla insani koridor açılması için Rusya'yla anlaşmalar yapılacağını belirtti.

11.56 Ukrayna Parlamentosu üyesi Dmitro Lubinets, Volnovakha kentinin yüzde 90'ının Rus bombardımanı nedeniyle hasar gördüğünü ve sokaklarda cesetler olduğunu belirtti.

11.44 Ukrayna'nın günlerdir yoğun Rus saldırısı altında olan Mariupol kentinin yetkilileri, Rusya'nın duyurduğu insani koridorun saat 12.00 ile 17.00 arasında açık kalacağını; sivillerin bu süreçte şehirden çıkabileceğini duyurdu.

11.17 Rusya ekonomisi, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı sebebiyle Batılı ülkelerin uyguladığı ağır yaptırımların ardından çok zor günler geçiriyor.

Geçen günlerde Rus ekonomist ve yatırım grubu 'Soyuznik'in kurucusu Aleksandır Butmanov, RBK canlı yayınında Rus borsasının 'öldüğünü' söyledi ve "Huzur içinde uyu sevgili yoldaş" diyerek kadeh kaldırması Rus savaş karşıtları arasında çok konuşuldu. T24, okurları için bu anları Türkçeye çevirdi...

11.08 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna'ya gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanında iki uçağımız şu anda bekliyor. Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.

10.42 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın Rusya'nın başlattığı savaşı kazanabileceğine inandığını söyledi.

BBC'ye konuşan Blinken, savaşın en kadar süreceğinden emin olmadığını ancak Ukrayna'nın kaybetmesinin kaçınılmaz olmadığını düşündüğünü belirtti.

Blinken, "Eğer Moskova bir şekilde hükümeti devirip kendi kukla rejimini kurmak istiyorsa 45 milyon Ukraynalı bunu öyle ya da böyle reddedecektir" dedi.

09.45 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol ve Volnovakha kentlerinde 'insani koridorlara' izin vermek için Moskova saatiyle 10.00'da atış yapmayı durduracaklarını açıkladı.

09.27 LVMH, Hermes, Kering and Chanel gibi Fransız lüks giyim devleri, Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

08.30 Rusya, Ukrayna şehirlerini ve ülkedeki çeşitli noktaları füzeler ve havan toplarıyla vurmaya devam ediyor. Associated Press'e göre Rusya'nın 64 kilometre uzunluğundaki konvoyu başkent Kiev'in dışında beklemeye devam ediyor.

08.12 BBC, CNN ve Bloomberg gibi büyük haber kurumları, Putin'in Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.

07.45 Mariupol Belediye Başkanı, Rusya'nın şehri 'bloke ettiğini' ifade etti. Belediye Başkanı Boyçenko daha önce şehirde su, ısıtma ve elektrik olmadığı konusunda uyarıda bulunmuştu; ayrıca gıda ihtiyaçları oluşmaya başladığını bildirmişti. Boyçenko, bir ateşkes ilan edilmesini ve şehre yardım girebilmesi için yardım koridoru oluşturulmasını istedi.

06.45 ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post'un medya muhabiri, gazetenin gazetecilerin güvenliği için Rusya'daki muhabirlerinin imzasını kullanmayacağını aktardı.

03.18 NATO, Ukrayna'nın hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmeyeceğini, bunun Rusya ile nükleer savaşa sebep olabileceğini belirtti. Ukrayna lideri Zelenski, NATO'nun bu kararla Ukrayna'nın bombalanmasına "yeşil ışık" yaktığını iddia etti.

02.24 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD ve müttefikleri, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmasını kınadı.