Diplomasinin kalbi Brüksel'de atıyor; Zelenski, zirvelerin 'kim dost kim düşman' göstereceğini söyledi

T24 Dış Haberler

Dünyanın gözü bugün NATO, Avrupa Birliği ve G7 zirvelerinin düzenleneceği Brüksel'de olacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, diplomasinin kalbinin atacağı zirvelerde 'anlamlı adımlar' atılması çağrısı yaptı ve görüşmelerin ''kimin dost, kimin partner ve kimin Kiev'e para için ihanet ettiğini'' göstereceğini ifade etti.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, çarşamba günü kendilerine 'istenmeyen kişiler'den oluşan bir liste gönderildiğini ifade etti.

The Washington Post'un haberine göre Washington'un ABD ile Rusya savunma liderlerini bir araya getirme talebi birçok kez Moskova tarafından reddedildi.

Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı, Moskova'nın provoke edilirse nükleer silah kullanma hakkı olduğunu iddia etti.

Bugün itibariyle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasının üzerinden tam bir ay geçti. Zelenski, dünyanın dört bir yanındaki insanlara üzerlerinde Ukrayna sembolleri taşıma ve şehir merkezlerinde protestolara katılma çağrısında bulundu.

24 Mart'ta öne çıkan gelişmeler şöyle...

20.39 ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklama yaparak, "Kimyasal silah tehdidiyle ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer Rusya kullanırsa tabii ki karşılık vereceğiz. Kullanılan silahların içeriğine göre bizim de müdahalemiz değişecektir" dedi.

19.00 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son verme, tüm güçlerini geri çekme ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı, 5'e karşı 140 oyla kabul etti

16.56 Beyaz Saray, aralarında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Başkanı'nın da bulunduğu 400’den fazla Rus elit, Duma üyesi ile savunma şirketine Ukrayna savaşı bağlamında yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

17.03 ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna’ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.

15.30 Britanya, Rusya'nın 65 stratejik endüstrisini, bankasını ve Rus iş insanını hedef alan yeni yaptırım kararını duyurdu.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişiler arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un üvey kızı olduğu iddia edilen Polina Kovaleva, milyarder petrol zengini Eugene Shvidler ve Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su Herman Gref'in de yer aldığı bildirildi.

10.51. Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 800 askerini, 108 uçağını, 124 helikopterini ve 530 tankını kaybettiği bildirildi.

Rus güçleri 1033 araç, 4 hafif sürat teknesi, 72 yakıt aracı ve 50 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​

10.27 Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Toyota, Nissan, Honda ve Mazdaülkedeki faaliyetlerini durdurdu. Fakat başta Renault olmak üzere bazı markalar üretime devam etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtmişti.

09.46 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da şimdiye kadar sağlık hizmeti veren merkezlere 64 saldırı yapıldığını duyurdu.

Çatışmalardan ötürü yaklaşık 7 milyon kişinin evini terk ederek başka şehirlere yerleştiği ve iç göçe maruz kalan her 3 kişiden birinde kronik hastalık bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Ukrayna Temsilcisi Dr. Jarno Habicht, sağlık merkezlerine yapılan saldırıları kınarken, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar uluslararası insan hakları hukukunun ihlali olmakla birlikte sağlık altyapısını yıkmak ve insanları umutsuz bırakmak için uygulanan bir savaş taktiğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Habicht, bu saldırıların zaten korumasız olan sivilleri daha mağdur hale getirdiğini vurgulayarak, "Sağlık hizmetleri asla bir hedef değildir ve olmamalıdır." ifadesini kullandı.

08.17 Ukrayna ordusu, Rus ordusunun bundan sonra üç gün daha yetebilecek kadar yakıt, gıda ve mühimmatının kaldığını iddia etti.

Ukrayna ordusundan bir yetkili “Rus güçlerinin belirli silah kategorileri de dahil olmak üzere ellerindeki malzemenin çoğunu kullandığını düşünüyoruz. Bazı raporlar, Rus ordusunun belirli birimlerinin çeşitli tedariklerinin eksik olduğunu gösteriyor." dedi.

7.39 ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, çarşamba günü kendilerine 'istenmeyen kişiler'den oluşan bir liste gönderildiğini ifade etti.

07.00 NATO, savaşın başlamasından bu yana 7 bin ila 15 Rus askerinin hayatını kaybettiği duyurdu. SSCB, Afganistan'da 10 yılda yaklaşık 15 bin asker kaybetmişti.

06.57 The Washington Post'un haberine göre Washington'un ABD ile Rusya savunma liderlerini bir araya getirme talebi birçok kez Moskova tarafından reddedildi.

4.05 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Brüksel'de bugün düzenlenecek NATO, Avrupa Birliği ve G7 zirvelerinde 'anlamlı adımlar' atılması çağrısı yaptı ve görüşmelerin ''kimin dost, kimin partner ve kimin Kiev'e para için ihanet ettiğini'' göstereceğini ifade etti.