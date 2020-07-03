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7. Gün: Barolar Meclis önünde, sosyal medyaya sınırlama geliyor, Ayasofya'da top Erdoğan'da

T24 programcıları Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Gökçer Tahincioğlu yorumladı

03 Temmuz 2020 10:34

AKP'nin baroların bölünmesine yönelik hazırladığı kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediyor. Baro başkanları ise dün Meclis önünde başlattıkları protesto eylemine polis barikatları engellemelere rağmen devam ediyor. Düzenleme ile ilgili son gelişmeler neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya açıklamasının ardından gelen tepkiler nasıl? Açıklamanın hemen ardından medyaya yansıyan düzenlemenin içeriğinde ne var, ne amaçlanıyor?

Ayasofya tartışması bir gündem yaratma mı?

Sivas katliamının 27. yıl dönümü nasıl anıldı, yeniden gündeme gelen tartışmalar ve davanın akıbeti...

T24 programcıları Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Gökçer Tahincioğlu yorumladı

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