Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin güneş santrali ve yeşil projelerine hibe desteği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin güneş santrali ve yeşil projelerine istinaden Gaziantep'i 'Yeşil Şehir' programına dahil etti. Program kapsamında, Gaziantep'e yeşil dönüşüm için çeşitli hibe ve ucuz kredi destekleri verilecek. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, program kapsamında yapacakları yeşil dönüşümleri T24'e anlattı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, T24 ekonomi yazarı ve programcısı Barış Soydan'ın konuğu oldu. Şahin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 'Yeşil Şehir' programına dahil ettiği Gaziantep'te yaptıkları ve yapacakları yeşil dönüşümü anlattı.

Şahin, 'Yeşil Şehir' olmanın sorumlulukları hakkında "Yaptıklarınız güven vermesi lazım. 2014'te ben belediye başkanı olunca iklim, ulaşım master planı yaptım. İklim master planında şehrin doğaya saygılı gelişimini nasıl sağlayacağız? Gaziantep sanayi şehri. Atıklar nasıl filtrelenmeli, buradan çıkan atık suyun yönetmeliğe uygun fakat bir üst filtreyle tekrar kullanılabilmesine çalıştık. Ulaşım bütün belediyelerin en kirletici unsurlarından birisi. Biz hemen filomuzu gençleştirdik. İkincisi yeni doğal gaz ile çalışan otobüsler aldık. Şimdi elektrikli otobüs almak istiyoruz. Bir de tabii akıllı ulaşım çok önemli. 2017 yılında biz şehri akıllı ulaşım haline dönüştürdük. Otomasyona çevirdik. Bisiklet yolunu bir ulaşım yolu olarak belirledik. Tramvay hattı kurduk, bisiklete geçişinin ilk 1 saatini ücretsiz yaptık. En önemli kısım da, 20 kilometrelik metronun bütün ulaşım master planını belirledik. Ulaşımla ilgili kısmımız bu. Akıllı ulaşıma geçmemiz lazım" diye konuştu.

"Bazı başlıklarda şehrinizi hazır ettiğinizde uluslararası toplum sizi destekliyor"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Yeşil Şehir' programı kapsamında yapılacaklar hakkındaki konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, şunları yaparsanız sizi destekleyeceğim diyor. Ucuz kredi veriyor, üstüne hibe veriyor. Şunları yerine getirdiğinizde ben size 27 megawatt enerji vereceğim diyor. Bizim yaptığımız şey belediye başkanlarımızı yeni dünya düzenine hazırlamak. Bazı başlıklarda şehrinizi hazır ettiğinizde uluslararası toplum sizi destekliyor. Biz bundan önce de biyogazı hayata geçirdik. İlk belediye olduk. Biz biyogaz tesisimizi de kurduk. Rüzgardan da faydalanmaya çalışıyoruz. Kaynak nerede var bunu bilmek gerekiyor. Biz belediye başkanlarımızı buna hazırlıyoruz."

Kömürden çıkış vizyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

"İklim master planı yapınca, ısınmada kömür hala ciddi bir şekilde kullanılıyor. Ciddi karar aldık. Denetleme yaptık. Doğal gaz gelmesine rağmen kömür kullananları geçiş için tespit ettik. Bunun için de biz proje ürettik. Çevre Bakanlığımızla konuştuk, kömür yerine biz doğal gaz sobası verelim. Bağlantısını da biz sağlayalım. Sayın Bakanımızla bu projeyi konuştuk. Şehri ısınmada doğal gaza geçirecek projeleri desteklemeliyiz. Artık Paris Anlaşması'yla birlikte sanayici kömürden çıkmak durumunda. Şehirleri buna hazırlamak lazım. Şehrin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak lazım. Bu kaynakları nasıl kullanabiliriz diye eğitim vermeye başlıyoruz."

"Altyapı belediyeciliği bitti, sosyal belediyecilik yükseliyor"

"Aslında BM pandemiden önce şunu söylüyordu. İnsani ve çevresel kalkınmaya ekonomik kalkınmayla beraber geçmemiz lazım. Şimdi ben Londra'dayım. Olağanüstü zor bir dönem geçmiş durumda. Huzurevinde çok sayıda yaşlının öldüğünü, İngiltere'nin çok zorlandığını söylüyorlar. Koruyucu tedbirleri bakanlıklar almak zorunda. Ama tek başına bunları hükümetlerden beklediğiniz zaman topyekun bir mücadeleye dönüşmüyor. Her şey topraktan başlıyor. Biz bir tarım okulu kurduk, kadınları destekledik. Çiftçinin maliyetlerini düşürdük. Artık altyapı belediyeciliği bitti. Sosyal, kültürel belediyecilik yükselen değer. Bunun farkındayız. Tarım daire başkanlığı kurduk. Çiftçimize tohum desteği verdik. Zeytincilikte taşıma firelerini önlemek için çiftçiye sandık dağıttık. Ne kadar çok üretirseniz, enflasyon yapısal olarak düşmeye başlayacak. Enerji AŞ ve Bilişim AŞ'yi kurduk. Çiftçimizin sulanabilir arazide elektrik maliyetini aşağıya çekecek güneş enerjisi veriyoruz. Çiftçinin maliyetleri düştükçe kar edecek, üretmeye başlayacak. Bütçemin yüzde 10'unu bu işe ayırdım. Her şey toprakta başlıyor. Ürün bazlı destek yapıyoruz."

"Hepimiz aynı gemideyiz, birbirimize destek olmalıyız"

"Halkımız necip bir millet. Her şeyi görüyor. Artık açık toplumuz biz. Amerika dahil pandeminin korkunç bir etkisi var. Taşımacılık bozuldu. Enflasyon bilmeyen bütün ülkeler enflasyonla tanıştı. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere etkisi elbet daha yüksek olacak. Bizim ülkemize düşen şey hızlı tedbir almak. Hepimiz aynı gemideyiz. Sonuçta Cumhuriyet'in yüzüncü yılında 10. ekonomiye gitmek hepimizin hayali. Bu bir partinin hükümetin meselesinden çıkmış durumda. En az zararla nasıl çıkacağız, hepimizin birbirimize destek olması lazım. Bütün dünya göçü yönetmede zorlandık, arkasından büyük bir sağlık krizi geldi ve büyük bir iklim kriziyle karşı karşıyayız diyor. Yapısal reformlarla bizi etkileyecek alanları toparlamamız lazım."

"Tarla ile hal arasında ciddi fire var"

"Yale, Oxford, Harvard gibi üniversitelerden hocaların yer aldığı konseyin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kurucusu oldu. İmza attık. Sabah Londra'nın haline gittim incelemelerde bulundum. Türkiye'de tarla ile hal arasında ciddi fire var. Londra'da bunu nasıl yaptıklarını inceledik. Şimdi bunu da projelendirip şehrimize de aynısını yapmak istiyoruz."