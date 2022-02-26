+++Canlı Anlatım-Zelenskiy: Devletimizi koruyacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı mücadelenin sürdüğü mesajını vererek, "Devletimizi savunacağız" dedi.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üçüncü gününde sürüyor. Günün öne çıkan gelişmeleri şöyle: TSİ 11.10 Kliçko: Kiev'de onlarca yaralı var Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentte gece boyu süren çatışmalarda onlarca kişi yaralandığını açıkladı. İkisi çocuk olmak üzere 35 kişinin yaralandığını söyleyen Kliçko, bu kişilerin sadece siviller olup olmadığının henüz tespit edilmediğini söyledi. TSİ 10.50 Ukrayna: 3 bin 500 Rus askeri öldürüldü Ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırının başlamasından bu yana 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü, 200 askerin yakalandığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada 14 Rus uçağının, sekiz helikopterin, 102 tankın ve 530 askeri aracın imha edildiği belirtildi. TSİ 10.45 Rusya: Ukrayna'da 821 askeri hedef vuruldu Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü . Igor Konaşenkov, bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'da bir dizi askeri tesisin vurulduğunu açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı Perşembe gününden beri Ukrayna'da 14'ü hava üssü, 19'u komuta merkezi olmak üzere 821 askeri hedefin vurulduğunu ve 24 hava savunma füzesi sisteminin imha edildiğini açıkladı. Sözcü ayrıca 48 radar, yedi savaş uçağı, yedi helikopter, dokuz drone, 87 tank ve sekiz askeri deniz aracının da imha edildiğini duyurdu. TSİ 10.30 Macron: Savaş uzun sürecek, hazırlıklı olmalıyız Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Tek bir şey söyleyebilirim bu savaş uzun sürecek ve bu savaşla birlikte gelecek her krizin uzun süreli sonuçları olacak. Hazırlıklı olmalıyız” dedi. TSİ 09.00 Rus birlikleri Melitopol şehrine girdi Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Melitopol şehrine "Ukrayna tarafından bir direnişle karşılaşmadan” girdi. Bakanlık Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus askerlerinin sivillerin güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi aldığını söyledi. TSİ 09.17 Zelenskiy: Devletimizi savunacağız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yeni bir video ile Rusya'ya karşı direnişe devam edeceklerini söyledi, "Yalan haberlere inanmayın, hiçbir yere gitmiyorum. Ülkenin Rusya'ya direnişi devam ediyor. Silahlarımızı bırakmayacağız, devletimizi savunacağız” dedi TSİ 08.29 ABD'den Ukrayna'ya yardım ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri yardım için öngörülen 350 milyon dolarlık paketi onayladı. TSİ 08.00 Kiev'de gece boyu çatışmalar sürdü Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında üçüncü gününe girilirken, başkent Kiev'de Ukrayna askerleri ile Rus güçleri arasında çatışmalar olduğu bildriliyor. Halkın sığınaklarda kalmaları istenirken, pencere ve balkonlardan da uzak durulması uyarıları yapılıyor. Reuters, AFP, dpa/AI, JD © Deutsche Welle Türkçe