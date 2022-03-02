+ + + CANLI ANLATIM: Rus bombardımanı devam ediyor

Rus birlikleri Salı gecesi Ukrayna şehirlerini topa tuttu. ABD Rusya’ya hava sahasını kapattı. Günün öne çıkan gelişmeleri:Rusya işgalinin yedinci gününde Rus birliklerinin Ukrayna kentlerine saldırıları devam ediyor. Dünya ülkeleri işgale çeşitli yaptırımlarla yanıt veriyor. TSİ 08.21 Fransa Kremlin'e yakın Rusların villalarına ve yatlarına el koyacak Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Marie, Avrupa Birliği'nin ekonomik yaptırımlarından etkilenen ya da etkilenme ihtimali bulunan zengin Rus iş insanlarına ait villa, yat ve lüks otomobillere devletin el koyacağını açıkladı. Fransa'nın güneyindeki Cote d'Azur zengin Rusların başlıca uğrak noktalarından, dolayısıyla açıklanan karardan birçok ismin etkilenebileceği belirtiliyor. Chelsea spor kulübü Roman Abromoviç'e Boeing uçağın Fransa hükümeti kararını açıklamadan kısa süre önce Nice'ten havalandığı öğrenildi. Saint-Jean-Cap-Ferrat'da Rusya'nın nüfuzlu iş adamlarından Arkadi Rotenberg'in bir villası bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden Gennadi Timçenko'nun Lavandou'da sık sık hafta sonlarını geçirdiği bir villası bulunuyor. L'Obs dergisi Timçenko'nun eşine Cap Negre'de beş yıldızlı Club de Cavaliere adlı oteli hediye ettiğini yazmıştı. Rus zenginlerin ayrıca film festivaliyle ünlü Cannes'da, Saint-Tropez ve Antibes'te yatları bulunuyor. Abromoviç'in 2013 yılından beri dünyanın en büyük yatı sayılan 162 metrelik Eclipse adlı yatı da Antibes'te demirli bulunuyor. TSİ 08.07 Rus birlikleri Salı gecesi Ukrayna şehirlerini topa tuttu Rus birlikleri Salı gecesi birçok Ukrayna şehrini topa tutmaya devam etti. Ukrayna ordusu Telegram’da yayınladığı mesajında Rus hava indirme tugaylarının Harkiv’e saldırdığını açıkladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Heraçenko'ye göre saldırı sonrası Harkiv'deki bir uçuş okulunda yangın çıktı. Heraçenko Harkiv'de top mermisi düşmeyen yer kalmadığını söyledi. Ukraynalı yetkililere göre Harkiv'de yüksek konutlardan oluşan bir siteye yapılan saldırıda en az sekiz kişi yaşamını yitirdi, ülkenin doğusundaki 1,4 milyon nüfuslu kentte bir hükümet binasına yapılan saldırıda ise on kişinin öldüğü bildirildi. Ukrayna’nın başka şehirlerinde de Rus saldırıları devam etti. Başkent Kiev'de ve Kiev'in güneyinde bulunan Bila Zerkva'da Salı akşamı patlamalar duyulduğu bildirildi. Mariupol’da Salı günü 100 kişinin saldırılarda yaralandığı açıklandı. TSİ 07.45 ABD Rusya'ya hava sahasını kapattı Rusya’nın Ukrayna şehirlerine bombardımanı arttırması nedeniyle ABD Rusya’ya hava sahasını kapattığını açıkladı. ABD Başkanı Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batıya meyilli demokratik bir ülkeyi işgal etme kararı nedeniyle ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. Halka Sesleniş konuşması yapan Biden "Olacaklar hakkında bir fikri yok" şeklinde konuştu. Biden "Ayağa kalkalım ve Ukrayna’ya açık bir işaret gönderelim" dedi. Reuters, AFP / SSB, EC ©Deutsche Welle Türkçe