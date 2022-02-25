+++Canlı Anlatım: Kiev'de patlama sesleri duyuluyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rus saldırılarının hem askeri hem de sivil hedeflere yönelik olduğunu söyledi. Kiev’de Cuma sabahı patlama sesleri duyulduğu bildiriliyor. Günün öne çıkan gelişmeleri...Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ikinci gününde devam ediyor. Ukrayna'dan çatışmalarla ilgili ayrıntılar gelirken, uluslararası kamuoyundan ise işgale tepki gösteren açıklamalar sürüyor. TSİ 09.20 Ukrayna ordusu: Ukrayna birlikleri güçlü direnç gösteriyor Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı birliklerin Kiev bölgesinde "Rus işgalcilere" karşı güçlü bir direnç gösterdiğini açıkladı. Başkentin kuzeybatısındaki Dimer ve İvankiv bölgelerinde Ukrayna birliklerinin Rus birliklerini durdurduğu bildiriliyor. TSİ 09.15 Ukrayna birliklerinin uçak düşürdüğü bildiriliyor Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Heraşenko Ukrayna birliklerinin başkent Kiev'de bir uçak düşürdüğünü açıkladı. Heraşenko uçağın bir konutun üzerine düştüğünü söyledi. TSİ 08.53 Zelenskiy: Moskova'ya uygulanan yaptırımlar yetersiz Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rus saldırılarının devam etmesinin Moskova'ya Batı tarafından uygulanan yaptırımların yetersiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Zelenskiy dünyanın Ukrayna'da olanları uzaktan izlemeye devam ettiğini kaydetti. TSİ 08.14 Zelenskiy: Rus saldırıları hem askeri hem sivil hedeflere yönelik Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya'nın saldırılarının hem askeri hem de sivil hedeflere yönelik olduğunu söyledi. Zelenskiy Rus birliklerinin birçok yönde ilerlemelerinin durduğunu kaydetti. TSİ 07:58 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kiev'e roket saldırılarını eleştirdi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Cuma sabahı başkent Kiev'e "korkunç roket saldırıları" olduğunu belirterek saldırıları eleştirdi. Kuleba Twitter'da yaptığı paylaşımda "Başkent en son bu tür bir şeyi 1941 yılında Nazi Almanyası tarafından saldırıya uğradığında yaşamıştı" ifadelerini kullandı. Ukranya Devlet Sınır Muhafız Servisi de ülkenin güneyinde can kayıpları yaşandığını açıkladı. Öte yandan ajanslar Kiev'de Cuma sabahı birkaç kez yüksek sesli patlama olduğunu aktarıyor. Lviv'de ise siren sesleri duyulduğu bildirildi. Reuters, AFP, dpa/JD, SSB © Deutsche Welle Türkçe