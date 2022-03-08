+++ Canlı Anlatım: İngiltere Savunma Bakanı: Putin gücünü kaybetti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gücünü kaybettiğini ve Ukrayna Savağı'nda sonuç ne olursa olsun, "dünyada gücünü kaybetmiş bir lider" olduğunu savundu.TSİ 11.30 UNHCR'den ikinci mülteci dalgası uyarısı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Ukrayna'da savaşın devam etmesi halinde ikinci mülteci dalgasının çok daha savunmasız kişilerden oluşacağı uyarısında bulundu. UNHCR Başkanı Filippo Grandi, "Savaş devam ederse kaynakları ve bağlantıları olmayan insanlar göreceğiz" dedi. Avrupa için bu durumu yönetmenin daha zor olacağını belirten Grandi, "Avrupa ve ötesindeki herkesin daha fazla dayanışma göstermesi gerekecek" dedi. TSİ 11.15 İngiltere Savunma Bakanı: Putin gücünü kaybetti İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'daki savaşın gidişatından bağımsız olarak Putin'in gücünü kaybettiğini ifade etti. "Ne olursa olsun, Putin artık dünyada gücünü kaybetmiş bir lider, ordusunun işi bitti. Bunu fark etmesi gerekiyor" diyen Wallace, Times Radio'ya yaptığı açıklamalarda, "Uluslararası toplum ona karşı birleşti. Halkına büyük ekonomik sıkıntılara yol açacak bir konumda" dedi. Wallace diğer yandan, Polonya'nın Ukrayna'ya olası bir savaş uçağı verme kararını ülkesi İngiltere'nin destekleyeceğini ancak böyle bir kararın doğrudan Polonya için sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Sky News'e konuşan Bakan Wallace, "Ben Polonya'yı alacağı her kararda desteklerim. Ancak Birleşik Krallık Ukrayna'ya uçak vermez" söyleminde bulundu. TSİ 11.00 Sumi'de insani koridorun açılması bekleniyor Ukrayna hükümeti, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edilen beş kentten biri olan Sumi'de Orta Avrupa Saati ile 09.00'de insani koridorun açılmasının beklendiğini duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Sumi'den ayrılacak konvoyda özel araçları ile kenti terk eden sivillerin de olacağını söyledi. Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için bir kez daha geçici ateşkes önerisinde bulunmuştu. TSİ 10.30 Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya kredi ve hibe paketine onay Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre paket, Hollanda ve İsveç'in teminatlarıyla 489 milyon dolara yükseltilen bir kredi ile İngiltere, Danimarka, Letonya, Litvanya ve İzlanda'nın 134 milyon dolar ve Japonya'nın 100 milyon dolarlık hibesinden oluşuyor. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, "Dünya Bankası grubu Ukrayna'daki ve bölgedeki insanların yanında yer almaktadır" dedi. Reuters,dpa,AFP / BÖ,ET © Deutsche Welle Türkçe