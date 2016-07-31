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Dünya
Deutsche Welle

Canlı anlatım -3 : Köln gösterileri

Köln'de "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" yoğun katılımla devam ediyor. UETD mitinge katlımın 45 bin, polis ise 30 bin olduğunu belirtiyor.

31 Temmuz 2016 20:49


Köln'de kapalı havaya rağmen gösterilere Erdoğan yanlısı ve karşıtı, sol ve aşırı sağ görüşlü ayrıca toplumun birçok farklı kesiminden toplam 50 bin kişinin katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge canlı video bağlantısı ile katılamıyor. UETD öncülüğünde planlanan "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" çerçevesinde yapılması düşünülen ve Erdoğan'ın dev ekranlardan halka seslenebilmesine ilişkin başvuru cumartesi akşamı Federal Anayasa Mahkemesi'nce reddedildi. Mahkemenin kararına önce Cumhurbaşkanlığı makamından daha sonra da AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'daki "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi"ne video konferans yoluyla katılımının engellenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu duyurdu. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Alman Anayasa Mahkemesi'nin Köln'deki “Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi” ile ilgili aldığı karar, ifade özgürlüğü ve demokrasi konusunda atılmış bir geri adımdır. AB'nin demokrasiyi savunma ve darbe tehdidiyle yüzleşen bir üye ülkeye dayanışma göstermedeki başarısızlığını görmek çok üzücü. AB haklı olarak demokrasiye yönelik şimdiye kadarki en ağır saldırı olarak adlandırılan bu saldırıya karşı harekete geçmezse, ne zaman geçecek." ifadelerini kullandı.

TSİ 17:46 +++

Erdoğan'ın dev ekrandan canlı bağlanmasına izin çıkmayan darbeye karşı demokrasi mitinginde her yer Türk bayrakları ile dolu.

TSİ 17:42 +++

"Darbe karşıtı demokrasi mitinginde" yoğun istek üzerine Recep Tayyip Edoğan şarkısı 2. kez çalındı.

TSİ 17:40 +++

Polis yürümek için hareketlenen Pro NRW'nin etrafını çevirdi, gruba uyarı yapılıyor.

TSİ 17:19 +++

UETD, Köln'deki " Darbe karşıtı demokrasi mitingine" katlımın 45 bin, polis 30 bin olduğunu belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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