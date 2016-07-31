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Dünya
Deutsche Welle

Canlı anlatım -2: Köln gösterileri

Köln'de "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" ve aralarında aşırı sağcı Pro NRW'nin de yer aldığı karşıt gösteriler çerçevesinde yaklaşık 2 bin 700 polis güvenliği sağlamadan sorumlu.

31 Temmuz 2016 19:16


Köln'deki yağışlı havaya rağmen gösterilere Erdoğan yanlısı ve karşıtı, sol ve aşırı sağ görüşlü ayrıca toplumun birçok farklı kesiminden toplam 50 bin kişinin katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı video bağlantısı ile katılamayacak. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) öncülüğünde planlanan "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" çerçevesinde yapılması düşünülen ve Erdoğan'ın dev ekranlardan halka seslenebilmesine ilişkin başvuru cumartesi akşamı Federal Anayasa Mahkemesi'nce reddedildi.

TSİ 16:26 +++

Pro NRW ile sol gruplar iki ayrı kalabalık halinde Köln tren istasyonu önünde karşı karşıya geldi.

TSİ 16:18 +++

Antifaşist otonom grupların önü polis tarafından kesildi. Polis grubun Pro NRW'ye yaklaşmasını engelliyor.

TSİ 16:08 +++
"Almanya ve Türkiye'de milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı" pankartıyla Pro NRW'yi protesto eden grup Dom önünde.

TSİ 15:56+++
Pro NRW sözcüsü: Türkler Erdoğan için gösterilerini Ankara'da yapabilirler. Burası Alman toprağı öyle de kalacak.

TSİ 15:53 +++
Pro NRW gösterisi başladı. Konuşmacı: "Ülkemizde radikal İslamcı güç gösterisine izin vermeyeceğiz."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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