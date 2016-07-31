Canlı anlatım -2: Köln gösterileri



Köln'deki yağışlı havaya rağmen gösterilere Erdoğan yanlısı ve karşıtı, sol ve aşırı sağ görüşlü ayrıca toplumun birçok farklı kesiminden toplam 50 bin kişinin katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı video bağlantısı ile katılamayacak. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) öncülüğünde planlanan "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" çerçevesinde yapılması düşünülen ve Erdoğan'ın dev ekranlardan halka seslenebilmesine ilişkin başvuru cumartesi akşamı Federal Anayasa Mahkemesi'nce reddedildi.

TSİ 16:26 +++

Pro NRW ile sol gruplar iki ayrı kalabalık halinde Köln tren istasyonu önünde karşı karşıya geldi.

TSİ 16:18 +++

Antifaşist otonom grupların önü polis tarafından kesildi. Polis grubun Pro NRW'ye yaklaşmasını engelliyor.

TSİ 16:08 +++

"Almanya ve Türkiye'de milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı" pankartıyla Pro NRW'yi protesto eden grup Dom önünde.

TSİ 15:56+++

Pro NRW sözcüsü: Türkler Erdoğan için gösterilerini Ankara'da yapabilirler. Burası Alman toprağı öyle de kalacak.

TSİ 15:53 +++

Pro NRW gösterisi başladı. Konuşmacı: "Ülkemizde radikal İslamcı güç gösterisine izin vermeyeceğiz."