Dış Politika ile İçli Dışlı | ABD ile pozitif gündem arayışı

T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç, Türkiye ve ABD arasında başta S-400ler olmak üzere sorunlu alanlarda bir açılım sağlanamadığı için iki tarafın da özellikle bölgesel konular üzerinden pozitif gündem oluşturma arayışında olduğunu belirtti.

T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç ve T24 dış politika editörü M.Kaan Kurtuluş, 'Dış Politika ile İçli Dışlı'da bu hafta ,14 Haizran'da yapılacak olan Erdoğan-Biden görüşmesi, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, İsrail'de kurulması planlanan koalisyon hükümeti ve bunun Türkiye ile ilişkilere yansıması ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Paris ziyaretini konuştu.

Çavuşoğlu'nun Yunanistan ziyareti

Yinanç Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan ziyaretinin en önemli sonuçlarından birinin, iki taraf arasında turistik seyahatlerin başlaması için karşılıklı aşı sertifikasyonlarının uyumlaştırılması kararı olduğunu vurguladı. Ankara ve Atina’da hummalı bir çalışmaya girişildiğini belirten Yinanç, turizm sezonunu kaçırmamak için bürokratların şaşırtıcı bir hızla işe koyulduğuna dikkat çekti. Yinanç’a göre sınırların turistik seyahatlere en fazla iki hafta içinde açılması planlanıyor.

"Türk-Amerika ilişkilerinde her zaman bir Rus faktörü de var"

ABD’nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ile Ankara’da yapılan görüşmelerde Suriye’ye insani yardım konusunda Biden yönetiminin desteği üzerinde durulduğunu belirten Yinanç, Rusya’nın Türkiye üzerinden gönderilen insani yardım konusunda olumsuz rolünün ABD ile dengelenmeye çalışıldığını söyledi.

"Türk-Amerika ilişkilerinde her zaman bir Rus faktörü de var" diyen Yinanç, "Özellikle Rusya ile son dönemlerde soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve özellikle Ukrayna'ya gönderme yaparak 'Türkiye'nin dinsel etnik meseleleri vardır. Biz de buna karışmak durumunda kalırız' gibi yenilir yutulur olmayan açıklamaya Ankara'nın cevap vermemiş olması oldukça dikkat çekici" dedi.

Netanyahu dönemi sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri

Barçın Yinanç, İsrail’de yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un göreve başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göndereceği tebrik mektubunun yeni dönemde ilişkilerin nasıl seyredeceğine dair ipucu vereceğini dile getirdi.

Yinanç, yeni hükümetin göreve başlaması durumunda Ankara’nın muhattabının aşırı sağcı Naftali Bennett olacağına dikkat çekti ve başbakan olması planlanan ismin sözünü sakınmayan bir siyasetçi olduğunu vurgulayarak, bunun liderler düzeyinde diyalog açısından zorlaştırıcı olacağını; ‘’Ankara’dan gelecek bir negatif mesaja iki negatif mesajla karşılık verebileceğini’’ belirtti.

Öte yandan Yinanç, İsrail’de potansiyel yeni iktidarın odağının öncelikle iç problemler ve ekonomi olacağı değerlendirmesinde bulundu.