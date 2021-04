2021 Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı ve Prof. Dr. Hüseyin Vural oldu

Eğitim alanında verilen 2021 Vehbi Koç Ödülü sahibi İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı ve İLKYAR Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Vural (İLKYAR) oldu. Ödülünü alan ve burada bir konuşma yapan Prof. Dr. Hüseyin Vural, İLKYAR'ın bugüne kadar ki projelerini ve etkinliklerini anlattı ve "Bir rüyamız var. Bilim Sanat Köyü'nü kurmak istiyoruz. Köyden de şehirden de çocuklarımız gelebilir. Bütün çocuklara hitap edecek bir Bilim Sanat Köyü'nü kurmak en büyük arzumuz" dedi.

Vehbi Koç Vakfı’nın koordinasyon ve finansmanını sağladığı Vehbi Koç Ödülü, her yıl eğitim, sağlık veya kültür alanlarından herhangi birinde, Türkiye’nin ve Türk insanının gelişimine önemli katkıda bulunmuş kişi veya kurumlara veriliyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye'de yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin EBA'ya erişemediğini hatırlattı ve "Her hâlükârda öğrencilerimizin yüzde15-yüzde 16'sının sisteminde dışında kalması vahim bir tabloya işaret ediyor. Korkarım bu durum bilhassa sosyo-ekonomik bakımdan geri kalmış yörelerimizdeki evlatlarımızı daha da olumsuz etkiliyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yayımladığı Dünya Rekabetçilik Raporu'nda son 4 senede nispeten mesafe kat ettiğini düşündüğümüz ülkemizin en can alıcı kriterlerde maalesef hâlâ en alt sıralarda yer aldığını görüyoruz. Çocuklarımız gençlerimiz bunu asla hak etmiyor. Özetle salgınla birlikte süregelen sorun daha da büyümüş, eğitimde fırsat eşitsizliği daha da belirginleşmiş görünüyor" dedi.

Eğitim alanında verilen 2021 Vehbi Koç Ödülü sahibi açıklandı. Ödülün sahibi İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı ve İLKYAR Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Vural (İLKYAR) oldu.

"Bilim Sanat Köyü'nü kurmak en büyük arzumuz"

Ödülünü alan ve burada bir konuşma yapan Prof. Dr. Hüseyin Vural, İLKYAR'ın bugüne kadar ki projelerini ve etkinliklerini anlattı ve "Bir rüyamız var. Bilim Sanat Köyü'nü kurmak istiyoruz. Köyden de şehirden de çocuklarımız gelebilir. Bütün çocuklara hitap edecek bir Bilim Sanat Köyü'nü kurmak en büyük arzumuz" dedi.