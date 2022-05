Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, "Süt ve süt ürünlerini korumak için marketlerdeki güvenlik görevlilerinin sayısı artırıldı. Ekonomik krizin fotoğrafı da süt ürünlerini korumak. Yoksullar artık sadece gıda talep ediyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan yoksulluk verilerini Murat Sabuncu'ya yorumlayan Hacer Foggo "Yoksulların tek talebi artık gıda" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye’deki yoksullaşmanın verilerini açıkladı. Bakanlığın 2021 raporuna göre, 5 milyon 903 bin 515 hane 2021 yılında sosyal yardımlardan yararlandı. 2 milyon 476 bin 457 hane düzenli sosyal yardım aldı. Ailelerin bakımını sağlayamadığı 141 bin 275 çocuğa da sosyal ve ekonomik destek verildi. Rapor baz alındığında Türkiye'de ortalama 24 milyon insanın sosyal yardıma ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor.

Raporun en dikkat çeken verisi ise gıda yardımı verisi oldu. 2021 yılında 11 milyon 369 bin 761 aile gıda yardımı aldı. Bakanlığın, gıda yardımı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na aktardığı toplam kaynak ise 752,6 milyon TL olarak ifade edildi.

11 milyon aile gıda yardımına neden muhtaç hale geldi?

Raporda sosyal yardıma ihtiyaç duyan insanların verilerini yorumlayan Foggo, "Raporda da düzenli alanlar var; gerçekten açlık sınırının altında yaşayan ve çok riskli bir grup. Sosyal yardım alanlar var ama onlar için düzenli dememiş, onu ayırmış. O da en risklinin biraz üzerinde olanlar. Onlar da her an bir basamak aşağı düşebilir. Her yıl bu sayılar artıyor aslında. Bu da düzenli düzensiz sosyal yardımlar ve tedbirler alınsa bile yoksulluğun çoğaldığını gösteriyor. Oturup yeniden düşünmek lazım. Bu sayı gittikçe çoğalıyor. Bir an önce başka tedbirler alınması gerekiyor" diye konuştu.

"Ekonomik krizin fotoğrafı da süt ürünlerini korumak"

"Önümüzdeki dönemde gıdaya erişimde maddi ve diğer şartlar nedeniyle güç bir durumla karşı karşıya kalacağız" diyen Murat Sabuncu'ya Hacer Foggo, büyük marketlerde dolaşırken "güvenlik görevlilerinin sayısının çoğaldığını" gördüğünü ve markette biriyle yaptığı sohbeti anlattı:

"Şu anda burada çalışan sayısı arttı mı? diye sordum. Market çalışanı "Arttı" dedi. Neden çünkü suç oranı da arttı. Peki en çok ne alıyorlar? diye sordum. "Süt ve süt ürünleri" diye cevap verdi. Bunlar çok acı gerçekler. Pandeminin başında yayın yaptığımızda "Bebek mamalarına kilit vuruldu, bu pandeminin fotoğrafıdır" diyordum. Şimdi ise ekonomik krizin fotoğrafı da süt ve süt ürünlerinin fotoğrafı gelecek aklıma. Bu gıda krizinin derinleşeceğini gösteriyor. Bu aynı zamanda bir "kıtlıktır."

Foggo, kadın ve çocuk yoksulluğuna da dikkat çekerek, "Bebek bezi çok pahalı. KDV'nin kaldırılması ve ücretsiz dağıtılması gerekiyor. KONDA'nın yaptığı araştırma çok doğru. Gerçekten makarna, bulgur, hazır çorba ilk tercih edilenler alışverişte. Baktığımız zaman bu da korkunç bir şey aslında. Gıda başka bir şey değil. Yoksulların tek talebi gıda" dedi.

