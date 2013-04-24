Canlandıranlar Festivali başlıyor

Canlandırma sinema örneklerini İstanbul’a taşıyan Canlandıranlar Festivali, bugün Garajistanbul’da gerçekleşecek Açılış Partisi’yle başlıyor.

2012 yılında Canlandıranlar Yetenek Kampı’nda yapılan filmlerin galası yapılacak ve 2013 yılında üretilmek üzere seçilen projeler açıklanacak. Gala gösteriminde geçtiğimiz yılların ödüllü filmleri de izleyiciyle buluşacak.

beyazperde.com'un haberine göre, Canlandıranlar Derneği tarafından, Puruli Kültür Sanat işbirliğiyle düzenlenecek Canlandıranlar Festivali, 24-28 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul’da, 16-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında ise Ankara’da düzenlenecek.

Film gösterimleri, söyleşiler, sektör buluşmaları, canlandırma atölyeleri, sunumlar ve panelin gerçekleşeceği Festival, İstanbul’da üç önemli konuk ağırlayacak. Yıldız Savaşları serisindeki “ışın kılıcı”nın yaratıcısı, Simpsonlar: Sinema Filmi (The Simpsons Movie)’nin yapımcısı Nelson Shin.

Bordo adıyla bilinen Hırvat canlandırma ustası, karikatürist, ilüstratör, tasarımcı ve yazar Borivoj Dovniković’e ait bir retrospektif, Nelson Shin'in Festival için hazırladığı özel seçkilerden biri. Yugoslav canlandırma sinemasının öncülerinden Bordo’nun 1965 – 1989 yılları arasında çektiği 8 kısa canlandırma film, festival’de gösterilecek.

Senaryosu Nazım Hikmet tarafından yazılan “Sevdalı Bulut” ve “Hanene Huzur Dolsun” adlı iki canlandırma filmin yer aldığı 'Nâzım Hikmet’ten Canlandırma Filmler' festivalin en çok merak edilen bölümlerinden biri olacak.

1959 ve 1962 yıllarında çekilmiş bu filmleri günışığına çıkaran M. Melih Güneş ve çizgi filmci, karikatürist Tan Oral, Nâzım Hikmet'in 111. doğum yıldönümüne adanan bu çok özel gösterim öncesi filmlerin yaratım süreci üzerine bir konuşma yapacak.

Dokuz başlık altında gösterilecek 86 canlandırma film İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde ücretsiz olarak izlenebilecek. Program ve etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgiye festivalin web sitesinden ulaşabilir.