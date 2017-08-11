Cankurtaranlardan denizde dayak

İstanbul Caddebostan'da cankurtaranlar, sahilde 'açılmayın' uyarısına aldırış etmeyip hakaret eden genç adamı tekme tokat dövdü.

NTV'nin haberine göre, Olay Kadıköy Caddebostan sahilinde meydana geldi. Plaja gelen gençlerden biri açıkta yüzmek istedi. Cankurtaranlar ise şamandıra çizgisini geçmemesi için uyardı. O ise uyarılara aldırış etmedi.

İddiaya göre hakaretler savuran genç adam bir anda cankurtaranların tekme ve yumruklarının hedefi oldu.

Serinlemek için sahile gelenler kavganın daha da büyümesini engelledi.