Cankurtaranlar uyardı: Cep telefonu bağımlılığı boğulmaları artırdı!

Almanya’da cankurtaranlar ebeveynlere “Telefonu elinizden bırakın” uyarısı yaptı. “Çocuklarınız ya da torunlarınız sudayken akıllı telefonunuzu bir kenara koyun" diyen Alman Cankurtaran Derneği’nin bu uyarısı, sıcak hava dalgasının boğulma vakalarını artırdığı Türkiye için de kritik önem taşıyor.

Almanya’nın sahilleri ve göllerinde gönüllü çalışan 40 bin cankurtaranı temsil eden dernek, çocuk boğulmaları ve ailelerin cep telefonlarını ellerinden bırakmaması arasında doğrudan bağ olduğunu savunuyor.

Alman Yüzme Havuzu Müfettişleri Federasyonu’ndan Peter Harzheim da, “İnsanların yüzme havuzuna kreş muamelesi yaptığına ve dikkat etmediğine günlük olarak tanık oluyoruz. Eskiden ebeveynler ve büyükanne-babalar havuzda çocuklarıyla daha çok vakit geçirirlerdi. Ama giderek artan sayıda anne-baba sabitlenmiş şekilde akıllı telefonlarına bakıyor. Bırakın çocuklarına dikkat etmeyi, sağa sola bile bakmıyorlar” diyor. “Günümüzde ebeveynlerin bu kadar umursamaz davranması üzücü” diye ekliyor.

Dernek ve federasyon, yüzme derslerini erken yaşta zorunlu kılmayan okul sistemini de suçluyor.