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Yaşam

Cankurtaran tüneli için dansözlü eylem

Tünel yapılmasını isteyen Artvinliler, Cankurtaran dağının zirvesinde dansöz oynattı.

09 Ocak 2009 02:00

Kışın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şoförlerin korkulu rüyası olan yol için yıllardır tünel yapılmasını isteyen Artvinliler, Cankurtaran dağının zirvesinde dansöz oynattı.

Her kış mevsiminde Cankurtaran dağı korkusu yaşadıklarını anlatan şoförler, “Herşeyi yaptık duymadılar. Belki farklı bir şey yaparsak duyarlar dedik. Bir arkadaşımızdan bu ilginç fikir gelince de uygulamaya koyduk” dedi. Tuğrul Akoğlu, Turan Altınkaya, Celal Çakır, Uğur Türker ve Ferhat Karabacak adlı sürücüler, “Şikayetler yıllarca sürdü. Siyasiler de söz verip durdular. Ama yıllardır hiçbir şey değişmedi. Umarız dikatleri çekmişizdir” diyerek, Cankurtaran geçidi tehlikesinin bir tünel yapılarak aşılması için yetkilileri göreve çağırdı.

Hopa’da bir gazinoda çalışan ve Cankurtaran dağında ilginç eyleme katılan Azeri dansöz de çıplak ayakla dans ederek ilginç bir görüntü oluşturdu. Aygün adındaki dansöz, “Bana gelip eylem için destek istediler. Ben de destek verdim. Umarım birileri Artvinlilerin sesini duyar artık” dedi.

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