T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çankırı'dan gönderilen ZPT'ler Nusaybin'den geçti

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- ÇANKIRI'dan Suriye sınırına gönderilen 14 Zırhlı Personel Taşıyıcı'yı (ZPT) taşıyan askeri konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçti

29 Aralık 2018 02:36

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- ÇANKIRI\'dan Suriye sınırına gönderilen 14 Zırhlı Personel Taşıyıcı\'yı (ZPT) taşıyan askeri konvoy, Mardin\'in Nusaybin ilçesinden geçti.
Çankırı\'da konuşlu 28\'inci Mekanize Tugay Komutanlığı\'ndan Suriye sınır hattındaki birliklere demiryoluyla gönderilen ve perşembe günü akşam saatlerinde Gaziantep\'e ulaşan askeri araçlardan 14 ZPT taşıyan 8 çekici, gece saatlerinde Nusaybin\'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilçeden geçen askeri konvoy, Cizre yönünde ilerleyip sınır hattına yönlendirildi.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin DHASuriyeZırhlı Personel TaşıyıcıMardin NusaybinMekanize Tugay Komutanlığı SuriyeGaziantepZPT taşıyan 8NusaybinGüvenlikCizreFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24