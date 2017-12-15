Çankırı'daki lastik fabrikasında işçilerden iş durdurma eylemi

ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren lastik fabrikasında arkadaşlarının işverenin istemediği bir sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını iddia eden işçiler eylem yaptı.

Türk- Japon ortaklığıyla kurulan bir lastik fabrikasında 13 kişinin iş akitlerinin feshedilmesinin ardından, diğer işçiler, arkadaşlarına destek vermek için eylem yaptı. İş durdurma eylemi yapan yaklaşık 600 işçi, fabrika önünde alkış ve sloganlarla alınan kararı protesto etti.

İş akdi feshedilen işçilerden Gökhan Yiğit, işveren tarafından kendi istemedikleri bir sendikaya üye olmaya zorlandıklarını iddia ederek, “Farklı bir sendikaya üye olmak istediğimiz için işimize son veriliyor. Biz anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz. Ailelerimize baskılar yaparak bizleri bu kararlılığımızdan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Kararlı tutumumuz ve hak arayışımız sürecek” dedi.

LASTİK FABRİKASI’NDA AÇIKLAMA YAPTI

Lastik fabrikası yönetimi de yapılan eylemin ardından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“12 Aralık tarihinde hayatın olağan akışında ve objektif performans kriterleri doğrultusunda, 10 işçiye iş akdinin feshi konusunda bildirim yapılmıştır. Üçü ile anlaşma yoluyla iş akdi feshedilmiş, diğerleri kabul etmemiş, işi engelleme ve işgal yoluna gitmiştir. Vardiya yöneticileri gerekli uyarılarda bulunup işlerine devam etmelerini, konunun yöneticilerle müzakere edilebileceğini bildirmiştir. İşçiler işten çıkarılmaların sendikal faaliyetler nedeniyle yapıldığı gibi asılsız bir iddiayla sloganlar atarak, işgali ve iş durdurma eylemini sürdürmüş ve müzakereden uzak durmuşlardır. Yeni vardiyalar için işbaşı yapan ve yanlış bilgilendirilen işçiler kışkırtılarak haksız işgal eylemi sürdürülmüştür. Yönetimimiz olayların nedeni olarak gösterilmeye çalışıldığı şekilde hiçbir sendikal faaliyete müdahil olmamıştır, olmayacaktır. İşletmemiz hiçbir zaman ve hiçbir koşulda çalışanlara tanınan sosyal hakları defaten ödenmiştir. İş akdi fesihlerinde de haklarının fazlası ödenerek anlaşmalı fesih yolu öncelikli olarak önerilmiştir. 12 Aralık tarihinde yapılan işten çıkarmalar tamamen aylık performans değerlendirmesi neticesi olup, işten çıkarmalar sendikal faaliyetlerle ilişkili değildir. İşletmemizden performans değerlendirmesi sonucu Eylül ayında 10, Ekim ayında 4, Kasım ayında 12 ve Aralık ayında 12 işçinin iş akitleri feshedilmiştir.”

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