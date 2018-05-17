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Çankırı'daki kazada 4 kardeşten 3'ü öldü, 1'i ağır yaralandı

Ramazan SARICI/ATKARACALAR (Çankırı), (DHA)- ÇANKIRI'nın Atkaracalar ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Birol Altuntaş (28) ile ağabeyleri Erol Altuntaş (34) ve Engin Altuntaş (38) yaşamını yitirdi, kardeşi Şenol Altuntaş (24) ağ

17 Mayıs 2018 18:55

Ramazan SARICI/ATKARACALAR (Çankırı), (DHA)- ÇANKIRI\'nın Atkaracalar ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Birol Altuntaş (28) ile ağabeyleri Erol Altuntaş (34) ve Engin Altuntaş (38) yaşamını yitirdi, kardeşi Şenol Altuntaş (24) ağır yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Atkaracalar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gümüşhane\'den İstanbul yönüne giden Birol Altuntaş yönetimindeki 34 PF 0507 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Birol Altuntaş ile ağabeyleri Erol Altuntaş ve Engin Altuntaş yaşamını yitirdi, kardeşi Şenol Altuntaş ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şenol Altuntaş, ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kardeşlerin cenazeleri ise Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

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