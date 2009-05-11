Çankırı’da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Eldivan'dan Çankırı'ya gelen Burak C. yönetimindeki 06 TEJ 99 plakalı yönetimindeki araç, Yukarı Yanlar köyü yakınında yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.



Kazada sürücü Burak C., İsmail A. (24), Fatma K.( 21), Çiğdem Ç. (22), Fatih K. (23) ve Zehra B. (20) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Zehra B. ve Fatma K.'nin hayatını kaybettiği bildirildi.



Yaralıları hastanede Çankırı Valisi Şemsettin Uzun ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Örnek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.





