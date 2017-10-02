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Çankırı’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI’nın Atkaracalar İlçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

02 Ekim 2017 21:19

ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI’nın Atkaracalar İlçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Samsun’dan İstanbul’a giden Ufuk Akgün yönetimindeki 34 ACB 310 plakalı otomobil Çankırı’nın Atkaracalar İlçesi Mevkii\'nde Turan Ünal yönetimindeki 16 KCB 94 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kaza sonucu Ufuk Akgün öldü, aynı araçta bulunan Özge Akgün, Mehmet Demir ve Yaşar Daş da yaralandı. Durumu ağır olan Özge Akgün hava ambulansı ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevkedildi.
Kazada ölen Ufuk Akgün ile Özge Akgün’ün 1 ay önce evlendikleri ve ziyaret için geldikleri memleketlerinden İstanbul’a dönüş sırasında kaza yaptıkları belirtildi.
 

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