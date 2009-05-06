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Çankırı'da Karadayı ismine tepki

Çankırı'da 5 kişi, eski Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın isminin bulvar ve eğitim merkezinden kaldırılmasını istedi, belediye teklifi reddetti

06 Mayıs 2009 03:00

Çankırı'da 5 vatandaş, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın isminin verildiği bulvar ve kamp eğitim merkezinin adının değiştirilmesi için belediye meclisine dilekçe verdi. 
 
Darbeleri övüp, halka cahil dedi

Dilekçede, şu görüşlere yer verildi:

"Çankırı'dan bir Genelkurmay Başkanı'nın çıkması hepimizi onurlandırdı. Bunun neticesinde yıllarca Kastamonu Caddesi olarak bilinen yere ve bir okula bu zatın adı verildi. Ne yazık ki son zamanlarda internet sitelerinde yayınlanan ve haberlerde vurgu yapılan ses bantlarında 27 Mayıs darbesi, 1971 muhtırası, 12 Eylül darbesi ve 28 Şubat sürecinde katkısı olduğu ifade edilen halka cahillikle hitap edip, demokrasinin en az 39 yıl askeri vesayet altında olması gerektiğini söyleyen bu şahsın ismi cadde ve okula yakışmamaktadır. Sizden ricamız 'İsmail Hakkı Karadayı' isminin buralardan kaldırılarak yerine daha uygun, Çankırı'ya hizmeti geçmiş büyüklerimizin isimlerinin verilmesidir."

Teklif reddedildi

Belediye Başkanı İrfan Dinç'in başkanlığında, belediye meclis toplantısında 5 vatandaşın verdiği teklif görüşüldü. Belediye meclisi, söz konusu teklifi oy birliğiyle reddetti. 

25 üyeli belediye meclisinin 14'ü AKP'li, 11'i de MHP'li üyelerden oluşuyor. (aa)

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