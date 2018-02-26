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Çankırı'da İYİ Parti'den 'Şiddet ve İstismarına Hayır' etkinliği

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından 'Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarına Hayır' etkinliği düzenlendi

26 Şubat 2018 19:05

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI\'da İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından \'Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarına Hayır\' etkinliği düzenlendi.
Karatekin parkında düzenlenen etkinliğe, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve  STK Koordinatörü Kadriye Ünler, İl Başkanı Çetin Kapdan ve partililer katıldı. Etkinlikte partililer, \'Vatanı korumak çocukları korumakla başlar\', \'Çocuklar susar sen susma, istismara sessiz kalma\' yazılı dövizler taşıdı.
İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve STK Koordinatörü Kadriye Ünler, Türkiye\'de en büyük sorunlardan birisinin de kadına şiddet ve çocuklara yönelik cinsel istismar olduğunu söyledi. Ünler, bu konularda İYİ Parti olarak duyarlı olduklarını söyleyerek, \"Dört aylık parti olan İYİ Parti kadına yönelik şiddet ve çocuğa cinsel istismar konusunda çok duyarlıdır. Çünkü Türk siyasi tarihinde kurucu genel başkanı kadın olan ilk ve tek partiyiz. İYİ Parti STK Koordinatörü olarak Türkiye genelinde kadına yönelik şiddet davalarını bizzat takip ediyorum. 2017 yılına ait utanç tablosunu sizlerle paylaşıyorum. 2017 yılında 409 kadın öldürüldü. 387 çocuk istismara uğradı. 322 kadın cinsel şiddet gördü. Bu bizim ülkemiz için utanç verici. Bu veriler sadece bilimsel veriler. Toplumun örf  ve adeti gereği bunların gerçeği yansıtmadığını biliyoruz.  İYİ Parti olarak kadına yönelik şiddet ve  kadına yönelik istismar davalarını takip edeceğiz. Yasal düzenlemeleri getireceğiz\" dedi. Grup açıklamasının ardından parktan ayrıldı.

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