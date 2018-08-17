Çankırı'da gergedan kafatası fosili bulundu

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI\'da, 1997 yılında başlatılan ve bu zamana kadar 5 bine yakın fosil çıkarılan \'Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi Kazı Alanı\'nda bu yılki çalışmalar kapsamında, gergedan kafatası fosili bulundu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Antropoloji Bölümü öğretim üyesi ve kazı alanı başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, bu yılki kazı çalışmalarında 140 fosil bulduklarını ve bunlardan en önemlisinin gergedan kafatası fosili olduğunu söyledi. Prof. Dr. Erol, Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi\'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda gergedangillerin atasını oluşturan çok iri hayvanın yanı sıra kılıç dişli kaplan, su samuru, oklu kirpi, domuz, gergedan, fil, zürafa, geyik, ceylan gibi değişik hayvanlara ait 5 bin civarında fosil bulunduğunu kaydetti. Prof. Dr. Erol, \"En çok bulunan, en yaygın bulunan gergedanların bu çevrede çok fazla yaşadığını düşünüyoruz. Burası eskiden sulak bir alanmış o yüzden bu bölgede fazla sayıda yaşamış olabilir. Gergedanın pek çok parçasını bulduk. Kafatası ise tam olarak bulundu. 8,5 milyon yıllık olduğunu düşünüyoruz. Şu anda kazı çalışmalarını tamamladık. Bayramdan sonra bir süre laboratuvarda inceleme yaptıktan sonra buradaki çalışmalarımızı noktalayacağız. Çalışmalarımız gelecek yıl yine devam edecek\" diye konuştu.

Prof. Dr. Erol, gergedan kafatası fosilinin, üzerinde çalışmaların tamamlanmasıyla Çankırı Müzesi’ne teslim edileceğini kaydetti.



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