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Çankırı'da, emekli astsubay ‘Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde 31 yıl görev yaptıktan sonra 2012 yılında emekliye ayrılan Piyade Astsubay Özcan Çalışkan, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak için Çankırı Askerlik Şubesi’ne dilekçe ile başvuruda bulundu

31 Ocak 2018 22:50

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nde 31 yıl görev yaptıktan sonra 2012 yılında emekliye ayrılan Piyade Astsubay Özcan Çalışkan, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev almak için Çankırı Askerlik Şubesi’ne dilekçe ile başvuruda bulundu.
Çankırı\'da yaşayan emekli Piyade Astsubay Özcan Çalışkan (56), \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında devam eden operasyonları yakından takip ettiğini söyledi. Çankırı Askerlik Şubesi’ne dilekçe verdikten sonra yaptığı açıklamada, \"Şanlı ordumuza Afrin’de gerçekleştirdiği \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda destek olabilmek için Astsubay rütbemle kaldığım yerden görevime devam etmek istiyorum. TSK’nın halen bir ferdi olarak görev yapmak istiyorum. Devletimizin devamı için elimizden ne geliyorsa yapmaya daima hazırım. Yeniden dünyaya gelsem yine asker olmayı isterim\" diye konuştu.

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