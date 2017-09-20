T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çankırı’da düşen yıldırımlar nedeniye 4 ayrı noktada orman yangını çıktı

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI’nın Bayramören, Atkaracalar ve Eldivan ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 4 ayrı noktada orman yangını çıktı

20 Eylül 2017 00:48

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI’nın Bayramören, Atkaracalar ve Eldivan ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 4 ayrı noktada orman yangını çıktı.
Çankırı\'da akşam saatlerinde etkili olan gökgürültülü sağanak yağmur sırasında düşen yıldırımlar orman yangınlarına neden oldu. Bayramören İlçesi\'nde, Akseki Köyü yakınındaki ormanlık alan ile eski Kurşunlu yolu üzerindeki Yedioluklar bölgesindeki ormanlık bölgede yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çevre köylülerin de yardımıyla her iki noktadaki yangına müdahele ederek söndürdü. 
Aynı saatlerde Atkaracalar İlçesi, Yakalı Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın da ilçe itfaiyesi ve köylüler tarafından büyümeden söndürüldü. 
Eldivan İlçesi Saray Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da saat 20.00 sıralarında yine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıttı. Cami imamının hoparlörden yaptığı anonsla köylüler orman yangınını söndürmek için seferber oldu. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler ile Çankırı Belediyesi İtfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ethem YENİGÜRBÜZÇANKIRI DHABayramören AtkaracalarEldivanKöyüKurşunluYedioluklarBölgeyeAtkaracalarYakalı KöyüSaray KöyüYangına OrmanMüdürlüğüneBelediyesiYangının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24