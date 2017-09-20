Çankırı’da düşen yıldırımlar nedeniye 4 ayrı noktada orman yangını çıktı

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI’nın Bayramören, Atkaracalar ve Eldivan ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 4 ayrı noktada orman yangını çıktı.

Çankırı\'da akşam saatlerinde etkili olan gökgürültülü sağanak yağmur sırasında düşen yıldırımlar orman yangınlarına neden oldu. Bayramören İlçesi\'nde, Akseki Köyü yakınındaki ormanlık alan ile eski Kurşunlu yolu üzerindeki Yedioluklar bölgesindeki ormanlık bölgede yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çevre köylülerin de yardımıyla her iki noktadaki yangına müdahele ederek söndürdü.

Aynı saatlerde Atkaracalar İlçesi, Yakalı Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın da ilçe itfaiyesi ve köylüler tarafından büyümeden söndürüldü.

Eldivan İlçesi Saray Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da saat 20.00 sıralarında yine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıttı. Cami imamının hoparlörden yaptığı anonsla köylüler orman yangınını söndürmek için seferber oldu. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler ile Çankırı Belediyesi İtfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.