Çankırı'da çifte şehit acısı (2)

ŞEHİDİN KÖYÜ, TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Gökhan Topal’ın acı haberi, baba ocağı Çankırı’nın Orta İlçesi Özlü Köyü\'ne ulaştıktan sonra şehidin evi ve köy meydanı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, acılı baba Akif Topal ile annesi Fatma Topal, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Yakınlarının gözyaşı ve ağıtlar yaktığı şehit evinde Kur’an okundu.

2015 yılında Hakkari Yüksekova\'da göreve başlayan şehit Gökhan Topal\'ın Özkan, Tuncay ve Hüseyin adlı üç erkek, Hilal isminde de bir kız kardeşi bulunuyor.

Katar\'da tesisat işlerinde çalışan ağabeyleri Özkan ve Tuncay Topal’ın yarın öğle saatlerinde Ankara’ya gelecek olması nedeniyle şehit uzman çavuş Gökhan Topal\'ın cenazesinin Özlü Köyü\'nde yarın ikindide definedilebileceği belirtildi.

Orta Kaymakamı Ömer Kıraç, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ile yetkililer, şehit evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bu arada, yarın yapılacak cenaze töreni öncesi köyün bozuk yolları Orta ve Yaylakent belediye ekiplerince düzeltildi.

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