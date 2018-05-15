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Çankırı'da ABD ve İsrail'e tepki

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlilere saldırısı Çankırı’da protesto edildi

15 Mayıs 2018 19:39

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği\'ni Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlilere saldırısı Çankırı’da protesto edildi.
Karatekin Parkı\'nda yapılan basın açıklamasına AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, MHP Merkez İlçe Başkanı Bahadır Akbaba ve partililer ile vatandaşlar katıldı. Kaman, yaptığı konuşmada, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir” dedi.
ABD ve İsrail aleyhine atılan sloganların ardından protesto gösterisi sona erdi.

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