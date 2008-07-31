Çankırı'da 8 milyon yıllık fosil

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Yiğit'in, ''Üst miyosen dönem bulguları açısından dönemine ait dünyanın en önemli fosil kazı merkezi'' diye nitelendirdiği Çankırı'daki kazı alanında 2008 yılı çalışmaları başladı.



Çankırı sınırları içerisinde 1997 yılında başlatılan Çorak Yerler kazısı, 11'inci yılına ulaşırken, yapılan çalışmalar sonucu, bölgede aralarında 8 milyon yıllık olanlarda dahil olmak üzere, çok sayıda fosil bulundu.



Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında gerçekleştirilen kazılardan elde edilen fosil örnekleri, Çankırı Müzesi'nde oluşturulan yeni bölümlerde, Türkiye'nin ilk fosil müzesinde sergileniyor.



8 milyon yıllık fosiller



Kazılarda bugüne kadar fil, gergedan, at, domuz, zürafa, keçi, geyik, koyun bulunduğunu belirten Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğretim görevlisi Ayhan Yiğit, yaptığı açıklamada fosillerden elde edilen bilgiler ışığında doğanın canlı tarihinin yaklaşık 8 milyon yıllık bölümünün aydınlandığını, buradaki çalışmaların uzun yıllar devam edebileceğini kaydetti.



Çankırı'nın geçmişini aydınlatmaya geldiklerini belirten Öğretim Görevlisi Yiğit, "Çankırı'nın geçmişini aydınlatmak için buradayız. Yaptığımız kazılarda 8 milyon yıllık bir tarihe ulaştık" dedi.



Eskiden iç deniz olduğu sanılıyor



Bu yılki ilk çalışmalarda gergedan ve keçi fosillerine ulaşıldığını belirten Yiğit, "Burası yaklaşık 8 milyon yıllık bir yer burasının eskiden iç deniz olduğu tahmin ediliyor. Fosillerin üst üste ve iç içe geçmiş olmasından burada toplu ölümler olduğunu çıkartabiliyoruz" diye konuştu.



Kazıya, Ankara, Hacettepe ve Cumhuriyet Üniversitelerinden öğrenciler katılıyor. Bu yıl kazının 25 Ağustos'a kadar devam etmesi bekleniyor.

