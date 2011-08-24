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Yaşam

Çankırı'da 600 metrelik iftar sofrası ÇANKIRI (A.A)

24 Ağustos 2011 01:38

-Çankırı'da 600 metrelik iftar sofrası ÇANKIRI (A.A) - 23.08.2011 - Çankırı Fuar Yolu'nda kurulan 600 metre uzunluğundaki iftar sofrasında yaklaşık 2 bin 600 kişi orucunu birlikte açtı.  Toplu iftara Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ve vatandaşlar katıldı.  Dinç, kendi rekorlarını egale ettiklerini belirterek, ''Türkiye'de nüfus ortalamasına göre katılımın en fazla olduğu iftar Çankırı'da gerçekleşti'' dedi.  Yoğun katılımlı iftar programlarını sürdürdüklerini dile getiren Dinç, Fuar Yolu'nda düzenledikleri iftar sofrasına 2 bin 600 kişinin katıldığını ifade etti.  Dinç, şunları kaydetti:  ''Geçtiğimiz hafta Necip Fazıl Kısakürek Sokağında yaptığımız iftar programına bin 800 kişi katılmıştı. Bu nüfusa göre katılımın en fazla olduğu iftardı. Bugün Fuar Yolu'ndaki iftar soframıza 2 bin 600 kişi oturdu. Türkiye'de nüfus ortalamasına göre katılımın en fazla olduğu iftar Çankırı'da gerçekleşti. Kendi rekorumuzu egale ettik.''  Oruçların açılmasının ardından Başkan Dinç, masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

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