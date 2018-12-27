Çankırı'da 337 özel harekat polisi mezun oldu

Cengiz YALÇIN/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nde (POMEM) eğitim gören 337 özel harekat polisi, düzenlenen törenle mezun oldu.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nde gerçekleştirilen törene Çankırı Vali Vekili Abdullah Aslaner, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge ve mezun olan polislerin yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan törende, dönem birincisi Caner Ulakçı tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Törende konuşan POMEM Müdürü Ahmet Özge, öğrencilere hitap ederek şunları söyledi:

\"Genç polis adayı arkadaşlarım, özel harekat polisi olmayı seçerek meşakkatli bir görev üstlendiniz. Talip olduğunuz bu görevi vatanperverliğinizle ve aldığınız donanımlı eğitim sayesinde sürdüreceğinize inanıyorum. Şehit ve gazilerimizin gösterdikleri fedakârlıktan alacağınız ilham ile ülkemizin bölünmez bütünlüğünün güvenliğini tesisinde insan hak ve hürriyetlerine saygılı kanunlar çerçevesinde görev yapacağınıza inancım tamdır.\"

Konuşmaların ardından dereceye girenler ödüllendirildi. Tören, özel harekat polislerinin yemin etmesiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI