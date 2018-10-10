Çankırı'da 1850'li yıllara ait tüfek ele geçirildi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI\'da emniyet ekipleri tarafından 1850\'li yıllara ait ve Osmanlı-Rus Savaşında da kullanıldığı düşünülen tarihi bir tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankırı merkeze bağlı Esentepe Mahallesi yolunda trafik kontrolü yaptığı esnada bir otomobili durdurdu. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada 1850\'li yıllara ait ve Osmanlı-Rus savaşında kullanıldığı tahmin edilen doldurma barut sistemiyle çalışan tarihi bir tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan İ.B. gözaltına alınırken, tüfeğe el konuldu.

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