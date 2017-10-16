Çankırı’da 136 göçmen İstanbul’a götürülürken yakalandı

Cengiz YALÇIN/ILGAZ (Çankırı), (DHA)- ÇANKIRI İl Jandarma Komutanlığı, Ilgaz İlçesi D-100 karayolunda yolcu otobüsüyle İstanbul\'a götürülen ve Türkiye’ye yasadışı yollarla girdiği saptanan 136 göçmeni yakaladı.

Jandarma ekipleri, Ilgaz İlçesi Söğütçük Köyü yol ayrımında, ihbarı değerlendirerek plakası verilmeyen sürücüsü Y.G.’nin kullandığı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kimlik ve pasaport kontrollerinde, yasa dışı yollarla Türkiye\'ye giriş yapan 30\'u Pakistan, 99\'u Afganistan, 3\'ü İran ve 4\'ü Somali uyruklu olmak üzere toplam 136 kişiyi tespit etti.

Yabancı uyrukluları İstanbul\'a götürmeye çalışan Y.G. isimli otobüs şoförü gözaltına alınırken, yakalanan 136 göçmen, polisteki işlemlerinin bitirilmesi sonrası Çankırı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Olayla ilgili Ilgaz Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılırken, göçmenleri taşıyan yolcu otobüsüne jandarma tarafından el konuldu.



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