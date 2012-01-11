-Çankırı Valisi: Ilgaz Dağının yarısı bizim ÇANKIRI (A.A) - 11.01.2012 - Çankırı Valisi Vahdettin Özcan, Ilgaz'ın Çankırı'nın ilçesi olduğunu ve Ilgaz Dağı'nın yarısının kendi il sınırlarında olduğunu ancak bunu kimsenin bilmediğini söyledi. Vali Özcan, Ilgaz Doruk Otel'de düzenlediği basın toplantısında, bölgenin Çankırı'nın bir parçası olduğunu bildirdi. Ilgaz'ın Çankırı'nın ilçesi olduğunu, Ilgaz Dağı'nın yarısının da il sınırlarında bulunduğunu belirten Özcan, ''Biz 'Ilgaz' deyince 'Ilgaz'dan size ne?' diyorlar ama Ilgaz bizim ve bizi çok ilgilendiriyor. Bu da insanların Ilgaz'ın Çankırı'da olduğunu bilmediğini gösteriyor'' dedi. Ilgaz Dağı'nın Çankırı kısmında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Özcan, Ilgaz Yıldıztepe Projesi'nin en önemli ayağı olan Yıldıztepe Telesiyeji'nin toplam bin 600 metre uzunluğuyla dağın en uzun telesiyeji olduğunu ve 220 adet çift kişilik koltukla saatte bin 200 kişi taşıyabildiğini bildirdi. Vali Özcan, yeni kurulan bu telesiyejin Ilgaz'ın kış turizminde hak ettiği yere ulaşmasına katkıda bulunacağını söyledi. Yıldıztepe'nin bölgenin yeni cazibe merkezi olacağını ifade eden Özcan, Çankırı'nın incisi Ilgaz'da bulunan Yıldıztepe'nin 2006'da Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildiğini, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde buranın çok tercih edilen bir yer haline geleceğini belirtti. Yıldıztepe'de bulunan, saatte 500 kişi taşıyan 250 metre uzunluğundaki babyliftin kayağa yeni başlayanlar ile çocuklara hizmet verdiğini ifade eden Özcan, şöyle konuştu: ''Doruk mevkisinde 2012 sezonunda yapılması planlanan 900 metre uzunluğundaki, saatte bin kişi kapasiteli telesiyej ve halen kullanılmakta olan 400 metre uzunluğundaki babylift hattıyla birlikte Ilgaz Dağı'nın Çankırı bölümünde bir saatte 4 bin kişi mekanik hatlardan yararlanarak kış sporlarının her türünü yapabilecek, ilimizden de bu spor dalında sporcular yetişecektir.'' Ilgaz ve Yıldıztepe'yi tanıtmak için yola çıktıklarını söyleyen Vali Özcan, ''Amacımız Ilgaz'ı tanıtarak bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek. Ankara'da bilboardlara bölgeyi tanıtan reklamlar koyduk, ciddi bir reklam çalışmasını başlattık'' dedi. Basın toplantısından sonra, Vali Özcan, Ilgaz Kaymakamı Yusuf Özdemir'le birlikte Yıldıztepe Telesiyeji, Çivitçioğlu ve Buğday Pazarı medreseleri ile Tuz Mağarası'nı basın mensuplarına gezdirdi.