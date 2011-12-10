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Yaşam

Çankırı Süreyya Ayhan'ın heykelini yıktı!

Doping nedeniyle yarışmalardan men edilen atlet Süreyya Ayhan Kop'un memleketi Çankırı'daki heykeli kaldırıldı.

10 Aralık 2011 02:00


T24 - Doping nedeniyle yarışmalardan men edilen milli atlet Süreyya Ayhan Kop'un memleketi Çankırı'ya 2003 yılında yapılan heykeli kaldırıldı.




Çankırı Belediye Meclisinin, kasım ayı olağan toplantısında, "bakımsız olduğu ve elindeki bayrağın yıprandığı" gerekçesiyle milli atlet Süreyya Ayhan Kop’un heykelinin kaldırılmasına karar verildi. Alınan kararda, vatandaşlar tarafından heykele zarar verildiğine dikkat çekildi.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Belediye Başkanı irfan Dinç, heykelin zaman içinde yıprandığını ifade ederek, "Heykel zaten Süreyya Ayhan’a benzemiyordu. Alt tarafında bulunan dünya figürü de zamanla yıprandı. Bizde bu eksiklikleri görerek konuyu meclis gündemimize getirdik" dedi.

Meclisin heykelin kaldırılması yönünde bir karar aldığını dile getiren Dinç, sözlerine şöyle devam etti:  "Heykelin yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması konusunu meclis gündemine aldık. Yeniden yapılması ciddi paralara mal oluyordu. Meclisimiz yeniden düzenlenmesi yerine kaldırılması yönünde karar aldı. Bizde heykeli kaldırdık. Zaten iyice yıpranmıştı ve şehrin ortasına yakışmıyordu. Bir şeyler yapılması şarttı. Meclis kaldırılması yönünde görüşünü bildirdi."

Dinç, vatandaşlardan talep gelmesi durumunda yeni bir heykel yaptırabileceklerini belirterek, "Halkımız isterse daha güzel, Süreyya Ayhan’a benzeyen yeni heykeli yaptırarak yer belirleyip koyabiliriz. Bu da vatandaşımızın talebine bağlı" diye konuştu.

Karar doğrultusunda belediye ekipleri tarafından Süreyya Ayhan’ın Kastamonu yolu üzerinde bulunan heykeli 8 yıl sonra kaldırılarak belediyenin deposuna yerleştirildi. Heykelin altında bulunan dünya figürü ise hala bakımsız bir şekilde duruyor.




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