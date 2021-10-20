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Çankırı'da Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı

20 Ekim 2021 09:54

Çankırı'da Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulunun bahçesindeki Atatürk büstüne saldırdığı iddia edilen kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulunun bahçesindeki Atatürk büstünün kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde, Atatürk büstüne zarar veren kişinin Ö.D. isimli şahıs olduğu belirlendi. Ekipler, şahsı yakalanarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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