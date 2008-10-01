Çankaya'ya ultra lüks yat

1 Mayıs 2000’de Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı döneminde yapımına başlanan, yaklaşık 30 milyon dolarlık 50 metrelik yatın tamamlandığı belirlendi.





Deniz Kuvvetleri’ne bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda, Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilmek üzere “protokol maksatlı” ultra lüks bir yat inşa edildiği ortaya çıktı. 1 Mayıs 2000’de Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı döneminde yapımına başlanan, yaklaşık 30 milyon dolarlık 50 metrelik yatın tamamlandığı belirlendi.



Proje Erdil döneminde başladı



Emekli olduktan sonra “haksız mal edinmek” suçundan hüküm giyerek cezaevinde yatan Deniz Kuvvetleri eski Komutanı İlhami Erdil’in görevli olduğu sırada projelendirilerek inşasına geçilen yat, Türkiye’nin 17 Ağustos 1999 depreminin yaralarını sarmaya başladığı bir dönemde olması nedeniyle kamuoyundan gizlendi. Projedeki adı “Protokol Maksatlı Devlet Gemisi” olan ve bir yılda tamamlanması planlanan lüks yat, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kaynak yetersizliğinden ancak 8 yılda bitirilebildi.



Akşam gazetesi'nin haberine göre, Demirel döneminde başlatılan projenin, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde tamamlanması, “Gül yatı kabul edecek mi?” sorusunu da gündeme getirdi. Çankaya’ya yakın kaynaklar, ultra lüks yatın Gül tarafından kabul edilmeyeceği görüşündeler. Cumhurbaşkanı Gül, TSK Tersane Komutanlığı’nda yapılan süper yatı kabul etmezse, satışı gündeme gelecek.



Kamuoyunun bilgisi dışında başlatılan proje son derece gizli yürütüldü. Yatın varlığı 8 yıl süren inşa çalışması sürecinde de medyaya sızmadı. Çeşitli proje ve faaliyetleri resmi internet sitelerinden duyuran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı, yatın varlığına ilişkin bir haber veya bilgiye internet sitelerinde yer vermedi.



Maliyeti 30 milyon dolar



Yatın işletmesi için en az 30 personelin gerektiği öğrenildi. VIP yatı, Heybeliada Korveti’nde olduğu gibi alüminyum fiber kompozit malzemeden üretildi. Protokol yatının, üst düzey güvenlik donanımına da sahip olacağı öğrenildi. Geminin kapalı güvertesinde acil durumlarda kullanılmak için sürat motoru da yer alacak.



Projede, “Protokol Maksatlı Devlet Gemesi” olarak geçen lüks yata bir isim verilip verilmediği bilinmiyor. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, görevde olduğu sırada kendisine verilen bilgi üzerine yatı gezdiği, ancak aşırı lüks bulduğu öğrenildi. Yatın, Cumhurbaşkanı Gül’e de gösterildiği belirtiliyor. Gül’ün yatı kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Gül, yatı kabul etmezse satışı gündeme gelecek.



Teknik özellikleri



49.90 metre uzunluğundaki yatın kalıp genişliği 8.94 metre.15 deniz mili sürat yapabilen yatın, 50 metrekare büyüklüğünde bir mastar kabini (kral dairesi) bulunuyor. 500 ton ağırlığındaki gemide aynı anda 15 kişi konaklayabiliyor. Protokolün ihtiyaç duyacağı her türlü donanımın bulunacağı yat, Türkiye’yi ziyaret edecek yabancı devlet başkanlarına da tahsis edilebilecek. Yata dair verilebilecek diğer bilgiler ise şu şekilde: 30 metrenin üstündeki bir teknenin yıllık masrafı en az 80-100 bin dolar arasında. 50 metrelik bir yat saatte 300 litre mazot yakıyor. 50 metrelik bir yatta küçük bir köyü besleyebilecek kadar enerji tüketiliyor.