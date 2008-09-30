Çankaya'ya çifte soruşturma!

Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’ın parti üyesi bazı meclis üyelerini rüşvet almakla suçladığı ses kayıtlarının ortaya çıkmasından sonra İçişleri Bakanlığı harekete geçti.



Bakanlık iddiaların araştırılması için iki mülkiye başmüfettişi görevlendirdi. Müfettişler, iddiaları araştıracaklar ve gerekli görürlerse soruşturma açacaklar.



CHP Ankara İl Başkanı Yaşar Çatak da, Muzaffer Eryılmaz ile ilgili iddiaları konu alan yazılı bir açıklama yaptı. Çatak şöyle dedi: "İktidar mensup ve yandaşlarının, usulsüzlük, yolsuzluk, hortumculuk gibi marifetlerin Partimizce somut belgelerle sergilendiği bir ortamda, partili bir belediye ile ilgili olarak gündeme taşınan söylentiler hiç bir kuşkuya yer bırakmamak adına değerlendirmeye alınmıştır. Önce ahlak anlayışını içselleştiren CHP’de tüzük ve etik kuralların işlerliğinden kimse kuşku duymasın."

