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Yaşam

Çankaya'nın rakımı 864 mü, 986 mı, 1071 mi?

Çankaya Köşkü'nün bulunduğu Ankara'nın Çankaya ilçesinin rakımı yine tartışma konusu oldu

29 Ağustos 2014 18:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinin yeni merkezi olacağı işaret edilen Çankaya Köşkü'ne, diğer bir deyimle “1071 rakımlı tepe”ye yerleşti.

Dönemin DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, ileride halefi olacağı Turgut Özal’a “cumhurbaşkanı” diye hitap etmemek için uzun süre “864 rakımlı tepenin sakini” ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Köşkü, siyasi literatürde her ne kadar “864 rakımlı tepe” olarak anılsa da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görevi sırasında yapılan ölçüm sonrası deniz seviyesinden yüksekliğinin “1071 metre” olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Rakımın, ilginç bir tesadüf eseri Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı tarihe denk düştüğü ortaya çıkmıştır” denilmişti.

Gül, “Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü Ankara’nın en yüksek tepesinde. Bu vesileyle bir şey söyleyeyim. Burası 1071 metre yükseklikte. Kamuoyunda farklı farklı şeyler söyleniyor. Anlamlı bir rakam” demişti.

Ankara'nın hâkim tepelerinden biri üzerinde bulunan Çankaya yerleşkesi üzerinde, Müze Köşk, Çankaya Köşkü (Pembe Köşk), Camlı Köşk gibi binalar ile sosyal tesisler, garaj, sera, halı saha ve tenis kortu ile lojmanlar bulunuyor.

 

Google’a göre rakım bambaşka

 

Arama motoru Google ise Çankaya’nın rakımını 986 metre olarak gösteriyor.

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