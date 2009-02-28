Çankaya’nın küçük misafiri

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, doğuştan iki kolu olmayan 6 yaşındaki Sümeyye Boyacı ve ailesini Çankaya Köşkü’nde ağırladı.



Eskişehir’de yaşayan küçük Sümeyye ailesiyle birlikte katıldığı kabulde, kendi yaptığı kurabiyeleri, gül figürlü bir resmi ve boyadığı ahşap tepsiyi Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül’e hediye etti. Gül çiftine masal anlatan küçük Sümeyye, sonra da piyano çaldı.



Cumhurbaşkanı Gül, küçük Sümeyye’nin azminin tüm insanlara örnek olması gerektiğini söyledi. Hayrünnisa Gül de, Sümeyye’nin çok cesur ve çalışkan bir çocuk olduğunu, onunla gurur duyduğunu belirtti ve çalışmaları sebebiyle tebrik etti. Sümeyye Boyacı, Rusça’dan Türkçe’ye çevrilen "Altın Balık" adlı masal kitabı için ayaklarıyla resim yapmış ve Rusya seyahati sırasında bu resim Cumhurbaşkanı Gül’e hediye edilmişti. Gül’de hediyenin karşılığında engelli küçük kızı ve ailesini Köşk’e davet etti.