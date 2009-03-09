Çankaya'dan Beyaz Saray'a İran raporu

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın 16 saatlik Ankara ziyaretinde iki taraf arasında özellikle İran konusunda görüş birliğine varıldı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi nedeniyle yarın Tahran’a gideceğini bilen Clinton, Çankaya’daki görüşmede, "İran’ı bizden çok daha iyi tanıdığınız ortada. İran’la ilgili düşüncelerine büyük önem veriyoruz. Sizin 11 Mart’ta İran’daki temaslarınızı çok önemsiyoruz. İran izlenimlerinizi merak ediyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’la yapacağı görüşmede Washington’ın ılımlı mesajlarını iletecek. Gül’ün İran yönetiminden elde edeceği izlenim de, diplomatik yollardan Washington’a aktarılacak. Böylece Ankara, Tahran ile Washington arasında "kolaylaştırıcı rolünü" daha etkin şekilde devreye sokmuş olacak.

