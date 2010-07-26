-ÇANKAYA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), Ankara'nın Çankaya ilçesinin büyük bir kısmını etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili olarak, ''TEİAŞ tarafından yapılan onarım çalışmalarının 17.10'da sonuçlandırılarak, yeniden elektrik enerjisi arzının sağlandığını'' bildirdi. BEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 12.35'te Ankara'nın Çankaya ilçesinin büyük bir kısmı ile Hoşdere Caddesi'ni besleyen TEİAŞ'a ait 154/34,5 kV indirici merkezdeki 34,5 kV'lık baralarda meydana gelen arızalar sonucunda, bu bölgelere enerji sağlayan 2x100 MVA'lık trafoların devre dışı kalması sonucu, şirkete ait 499 adet dağıtım transformatöründe elektrik kesintisi meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, ''TEİAŞ tarafından yapılan onarım çalışmalarının saat 17.10'da sonuçlandırılarak, yeniden elektrik enerjisi arzının sağlandığı'' duyuruldu.