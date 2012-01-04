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Politika

Çankaya’da ‘Uludere’ trafiği!

Cumhurbaşkanı Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Uludere'de 35 kişinin ölmesine...

04 Ocak 2012 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Uludere'de 35 kişinin ölmesine yol açan olayı görüşürken, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Köşk’e geldi. Görüşme üçlü zirve şekline dönüştü. 

'Uludere' zirvesine MİT de katıldı
Çankaya Köşkü’nde bugün "Uludere" trafiği yaşandı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etti.

40 dakika süren görüşmenin ardından bu kez de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Çankaya’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Gül ve Orgeneral Özel görüşürken MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Köşk’e geldi. Görüşme üçlü olarak devam ediyor.


Arınç'a süpriz ziyaret

Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Ertensürpriz bir şekilde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı Başbakanlık'ta ziyaret etti.

Başbakanlık kaynakları, Bülent Arınç'ın daha önce göreve yeni geldiklerinde Kuvvet Komutanlarını ziyaret ettiğini hatırlatarak, komutanların iade-i ziyarette bulunduğunu bilgisini verdiler.


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