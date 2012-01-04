Çankaya’da ‘Uludere’ trafiği!

T24

Arınç'a süpriz ziyaret



Çankaya Köşkü’nde bugün "Uludere" trafiği yaşandı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etti.40 dakika süren görüşmenin ardından bu kez de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Çankaya’ya geldi.Cumhurbaşkanı Gül ve Orgeneral Özel görüşürken MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Köşk’e geldi. Görüşme üçlü olarak devam ediyor.Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Ertensürpriz bir şekilde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı Başbakanlık'ta ziyaret etti.Başbakanlık kaynakları, Bülent Arınç'ın daha önce göreve yeni geldiklerinde Kuvvet Komutanlarını ziyaret ettiğini hatırlatarak, komutanların iade-i ziyarette bulunduğunu bilgisini verdiler.