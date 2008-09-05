'Çankaya'da içki yasağı istiyorlar'

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin içki satan dükkân ve eğlence mekanlarını denetlemek için “gece denetim ekibi” kurma kararına Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’dan tepki geldi. Eryılmaz, kararın arkasında Çankaya ve Ankara’da içki yasağı getirilmesi çabasının bulunduğunu savunarak, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararın iptali için dava açtıklarını bildirdi.



Çankaya Belediye Başkanı Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin “Alkollü içki satan dükkan ve mekanların denetlenmesi için gece denetim ekibi kurulması kararı”na yönelik bir açıklama yaptı. Eryılmaz, iktidarın farklı toplum kesimlerinin farklı ihtiyaçlarına cevap vermeye isteksiz bir tutumunun yansıması olarak, Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararla özellikle Çankaya’da ve Ankara’da içki yasağı getirmeyi amaçladığını savunarak şöyle dedi:





“Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı bir kararla tüm Ankara’daki içkili yerleri, eğlence yerlerini denetleme yetkisini kaşla göz arasında üstüne almasının ardındaki niyet açıktır. Yoksa işyerlerine yangınla ilgili tertibat almak zaten büyükşehir’in yetkisindeydi. Sırf bu ve benzer yetkilerin gerekçe gösterilerek, sadece eğlence yerlerine yönelik gece denetim ekibi kurulma kararı düşündürücü ve ürkütücüdür. İşyeri açma ve gece-gündüz denetleme yetkisi yasa gereği sadece ilçe belediyelerine verilmiştir. Yasa bu denli kesin bir görev ayrımı getirmişken Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar son derece talihsiz ve gelecekte istenmeyen pek çok hadiseye ve toplumsal korku üretmeye yol açacak bir karardır. Türkiye’yi kendi yasakçı zihniyetleri kadar görüp o zihniyetlere indirgemek isteyenlere şunu hatırlatmak isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımları onların yok edemeyeceği kadar güçlü ve köklüdür.”



İlçe belediyelerinin yetkisini gasp eden karara karşı her türlü hukuki yolu deneyeceklerini vurgulayan Eryılmaz, 10. İdare Mahkemesi’ne kararın iptali için dava açtıklarını bildirdi. Eryılmaz, “CHP’li meclis üyelerine önerge tam gösterilmeden ve hemen hemen hiçbir bilgi verilmeden yangından mal kaçırırcasına bu kararın çıkarılması ayrı bir kepazeliktir. Gökçek’i ve AKP’yi demokrasi şampiyonu ilan edenlere Gökçek’in aldığı bu kararın yarattığı sonuçları ve CHP’li meclis üyelerine sunulmamasını ibretle kınıyoruz” dedi.

