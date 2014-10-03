Çankaya'da güvenlik toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde güvenlik toplantısı yapıldı.
Güvenlik politikaları ve bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantı, saat 20.55'de başladı ve yaklaşık 2.5 saat sürdü.
Toplantıya, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakanlık Müsteşar Vekili Ergin Ergül, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.
Toplantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.