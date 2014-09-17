Çankaya'da 3 saatlik IŞİD zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda, sınıra olası tampon bölge ve IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye'nin atabileceği adımları görüşüldü.

Cumhurbaşkanı başkanlığındaki güvenlik toplantısı saat 13.40’ta başladı. Çankaya Köşkü’nde, bölgedeki son gelişmeler ve Türkiye ’ye ilişkin güvenlik konularının ele alındığı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Uçuşa yasak bölge

Radikal’de yer alan habere göre, toplantıda, IŞİD’le mücadele konusunda Türkiye’nin pozisyonu ele alındı. Genelkurmay Başkanlığı’nın tampon bölge konusunda yaptığı çalışma da zirvede ele alınan konular arasındaydı.

Tampon bölge çalışmaları kapsamında sadece Irak sınırının değil, Suriye sınırının da mercek altına alındığı belirtiliyor. Eğer bir tampon bölge kurulursa IŞİD’in her iki ülke toprağında ele geçirdiği yerlerin Türkiye sınırına yakın noktalarında bunun oluşturulması planlanıyor.

Bu kapsamda çadır kentler, sahra hastaneleri ve yemekhaneler kurularak insani faaliyetler bu güvenli bölgelerde yürütülecek. Uçuşa yasak bölge ilan edilmesi de seçenekler arasında.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırlarında tampon bölge oluşturulması konusunda "Genelkurmay çalışıyor. Önümüze getirecekler. Gerekirse karar vereceğiz" demişti.