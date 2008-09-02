Çankaya rekor kırıyor

Çankaya Köşkü’nün internet sitesi, yıllar önce TRT tarafından yasaklanan “Türkiye’nin Kalbi Ankara” isimli belgeselin Köşk’ün internet sitesinde yer aldığı haberinin çıkmasının ardından milyonlarca kişi tarafından ziyaret edildi. www.cankaya.gov.tr sitesi birçok popüler siteyi geride bıraktı ve kırılması zor bir rekora imza attı.

Köşk’ün sitesine giren kişi sayısı bu ilginin ardından Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın www.elysee.fr sitesini geçerken Beyaz Sarayı’nın www.whitehouse.gov sitesine de yaklaştı. 7 milyona yaklaşan giriş ile site kırılması zor bir rekora imza attı. Bu tarihte Çankaya Köşkü’nün sitesi 6 milyon 984 bin defa tıklandı. Siteye haberden önce 23 Ağustos’ta 248 bin, 22 Ağustos’ta ise 401 bin defa girilmişti.



-SİTENİN YENİ YÜZÜ PEK ÇOK İLKE İMZA ATTI



26 Temmuz’da yenilenerek hizmete giren ve birçok ilke imza atan www.cankaya.gov.tr adresli internet sitesi kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Atatürk Özel Bölümü köşesinde Atatürk’ün fotoğrafları ve sevdiği şarkılar ile Cumhuriyet devrimini anlatan belgesellerin de yer aldığı site yoğun ilgiye karşın Türk Telekom’dan alınan 70 MBitlik internet bağlantısıyla hizmet veriyor. Site bu bağlantıyla yayınlanan videolara aşırı ilgi olmasına karşın hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Siteyle ilgili haberlerin yapılmasıyla hit oranı artarken Atatürk’le ilgili belgeselleri ise anlık ortalama 2 bin kişi izliyor.



-1 GÜNDE 7 MİLYON HİT-



Yenilenerek açıldığı günden bu yana kısa bir süre geçmesine karşın Köşkün sitesi 51 milyon hit alarak büyük bir başarıya imza attı. Siteye ilgi TRT’nin yıllar önce yasakladığı "Türkiye’nin Kalbi Ankara" belgeselinin sitede yayınlandığı haberinin ardından büyük oranda arttı. Site kırılması zor bir rekora imza attı. Bu tarihte Çankaya Köşkü’nün sitesi 6 milyon 984 defa hit aldı. Siteye ilgi ilerleyen günlerde de devam etti. 26 Ağustos’ta 3 milyon 783 bin, 27 Ağustos’ta 1 milyon 422 bin, 28 Ağustos’ta ise 2 milyon 84 bin defa ziyaret edildi. Siteye haberden önce 23 Ağustos’ta 248 bin, 22 Ağustos’ta ise 401 bin defa girilmişti.



-YASAKLI BELGESELİ MİLYONLAR İZLEDİ -



Böylece yıllar önce TRT’de yayınlandığı sırada ‘gece yarısı baskınıyla’ apar topar yayından kaldırılan “Türkiye’nin Kalbi Ankara” belgeselini milyonlarca kişi izlemiş oldu. Belgesel 10 Kasım 1969’da dönemin TRT Program Daire Başkanı Mahmut Tali Öngören ve yayından sorumlu Varlık Özmenek’in hazırladığı Atatürk Özel Programı’nda gösterilmeye çalışılmıştı. Yayın sırasında dönemin TRT Genel Müdürü Adnan Öztrak stüdyoya gelerek yayını durdurmuştu. Bunun üzerine Öngören ve Özmenek, önce disiplin cezasına çarptırılmış ardından da TRT’den uzaklaştırılmışlardı.



-BEYAZ SARAY’A YAKLAŞTI-



Bu yoğun ilgi nedeniyle Köşkün sitesi birçok popüler siteyi geride bıraktı. Diğer devlet kurumlarına büyük fark atan site Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın www.elysee.fr sitesini geçmeyi başardı. Belgesel haberinin ardından www.elysee.fr’ye büyük fark atan site bu tarihte dünyanın en çok girilen sitelerinden olan Beyaz Saray’ın www.whitehouse.gov adresli sitesine de yaklaştı. Site, Türkiye’de en çok girilen diğer devlet sitelerine de kıyaslanamayacak oranda bir hit aldı.



